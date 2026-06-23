Una persona muere y ocho resultan heridas en una estampida en Jordania durante un partido del Mundial

Por Ashraf Hamed Atta
23 jun (Reuters) - Una persona murió y otras ocho resultaron heridas tras una estampida durante una concentración multitudinaria de aficionados en el centro de Amán para ver el partido de Jordania contra Argelia en el Mundial en la madrugada del martes, informó la agencia estatal jordana de noticias, que citó a la Dirección de Seguridad Pública del país.
El incidente ocurrió en la plaza Hachemita, donde un gran número de hinchas se había congregado en la capital para ver la derrota de Jordania por 2-1 ante Argelia, según la agencia jordana de noticias.
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Los equipos de emergencia trasladaron a nueve personas heridas al hospital después de que una fuerte congestión y el movimiento de la multitud en el lugar provocaran la avalancha. Una de las personas heridas murió posteriormente, mientras que las demás sufrieron lesiones de leves a moderadas, informó la agencia citando a la Dirección de Seguridad Pública.
Expertos investigaban para determinar la causa exacta de la muerte, añadió.
Grandes multitudes de espectadores se habían reunido en distintos puntos de la capital para seguir el partido, en el que Jordania disputa su primer Mundial.
Con información de Reuters