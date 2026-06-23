Los aficionados jordanos se reúnen en el Teatro Romano para ver el partido de la Copa del Mundo de la FIFA entre Jordania y Argelia en Amán, Jordania

Por Ashraf ​Hamed Atta

23 jun (Reuters) - Una persona murió y otras ocho ‌resultaron heridas tras ‌una estampida durante una concentración multitudinaria de aficionados en el centro de Amán para ver el partido de Jordania contra Argelia en el Mundial ​en la madrugada ⁠del martes, informó la ‌agencia estatal jordana de ⁠noticias, que citó ⁠a la Dirección de Seguridad Pública del país.

El incidente ocurrió en la ⁠plaza Hachemita, donde un ​gran número de hinchas ‌se había congregado ‌en la capital para ver ⁠la derrota de Jordania por 2-1 ante Argelia, según la agencia jordana de noticias.

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Los ​equipos ‌de emergencia trasladaron a nueve personas heridas al hospital después de que una fuerte congestión y el movimiento ⁠de la multitud en el lugar provocaran la avalancha. Una de las personas heridas murió posteriormente, mientras que las demás sufrieron lesiones de leves a moderadas, informó ‌la agencia citando a la Dirección de Seguridad Pública.

Expertos investigaban para determinar la causa exacta de la muerte, añadió.

Grandes multitudes de ‌espectadores se habían reunido en distintos puntos de la capital para ‌seguir el ⁠partido, en el que Jordania disputa su primer ​Mundial.

Con información de Reuters