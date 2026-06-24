Ronaldinho deja el retiro y ficha por el Ravenna de la tercera división italiana a los 46 años

El exfutbolista brasileño Ronaldinho habla ante las cámaras tras el anuncio de su fichaje por el club italiano Ravenna FC, en Miami, Florida, EEUU

Por Rohith Nair y Maria ​Alejandra Cardona

MIAMI, 24 jun (Reuters) - A sus 46 años, Ronaldinho se prepara para volver a calzarse las botas tras fichar por el club italiano Ravenna FC, con ‌la intención de inspirar a ‌las nuevas generaciones a perseguir sus sueños, tal como él hizo a lo largo de una brillante carrera de 17 años.

En un regreso que ha reavivado la nostalgia futbolística, el mediapunta brasileño salió del retiro para jugar con el Ravenna en la Serie C, la tercera división de Italia.

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El ganador del Balón de Oro disputó su último partido de clubes con el Fluminense en 2015, pero más de una década después ​de alejarse del fútbol, ⁠la sonrisa juvenil que conquistó a millones de aficionados sigue siendo una de sus ‌señas más perdurables.

Con un estadio con capacidad para poco más de ⁠12.000 espectadores, el club de la ciudad de ⁠Rávena es un lugar donde los sueños suelen ser modestos, y quizá no sea un sitio familiar para muchos aficionados al fútbol fuera de Italia.

Sin embargo, la llegada de ⁠Ronaldinho —posiblemente uno de los futbolistas más reconocibles del planeta— ha puesto en el ​foco al club situado en Emilia-Romaña.

Vestido completamente de blanco, ‌Ronaldinho posó con la nueva camiseta del Ravenna, ‌que inicialmente estaba colocada sobre el reluciente trofeo del Balón de Oro que ⁠ganó en 2005, antes de firmar la equipación con el propietario del club, Ignazio Cipriani, sentado a su lado.

"EXTREMADAMENTE FELIZ"

"A lo largo de todos estos años, por la amistad que tenemos con la familia (Cipriani) y con todos los amigos, ahora surgió esta ​oportunidad. Así que ‌estoy extremadamente feliz y esperamos que las cosas salgan bien", dijo Ronaldinho a Reuters sobre su llegada al club italiano.

"Somos amigos desde hace muchos años, así que fue algo simple, directo y fácil. Los dos queremos que al Ravenna le vaya muy bien, que las cosas salgan bien. Compartimos ⁠ideas muy similares y por eso estamos haciendo esto juntos".

Para Ronaldinho, el atractivo no es sólo la nostalgia, ya que afirma que quiere que su regreso tenga un significado para quienes lo rodean.

"Espero que (el impacto) sea de la forma más positiva posible, ¿no? Que otros también se motiven a seguir adelante y tengan la oportunidad de cumplir sus sueños, tal como yo cumplí los míos", dijo Ronaldinho.

"Así que espero que tenga un impacto positivo".

AMBICIONES DE SERIE A

Cipriani ‌entiende el atractivo mejor que la mayoría.

Nacido en Rávena, compró el club en 2024 con la ambición de llevar al equipo hasta la Serie A.

El presidente del club dijo que lograr la firma de Ronaldinho cumple un sueño de infancia inspirado por el icónico estilo de juego del brasileño.

"Él simplemente nos inspiró a mí y a toda mi generación ‌a enamorarnos de este deporte por las cosas que hacía, tan distintas de las de todos los demás que jugaban. Así que siempre fue un sueño y una inspiración jugar como ‌él", dijo Cipriani.

"Creo que ⁠el simple hecho de tenerlo con nosotros hará del Ravenna un club mucho más grande. Nos dio un nivel extremo de exposición mediática ​que de otro modo no habríamos tenido".

"Pero creo que va a traer mucha alegría a la ciudad y, ojalá, las cosas salgan muy bien".

Con información de Reuters