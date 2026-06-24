Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo L - Panamá vs Croacia - Estadio Toronto, Toronto, Canadá - 23 de junio de 2026. El croata Ante Budimir celebra su primer gol

El autor del gol de la victoria de Croacia, Ante Budimir, ‌se mostró eufórico tras ‌el triunfo por 1-0 contra Panamá en el Mundial y expresó su esperanza de que el equipo sacara las conclusiones adecuadas, mientras sigue en la lucha por pasar de ronda.

Croacia venció el martes en el estadio ​de Toronto a ⁠una combativa selección de Panamá, en ‌un partido que ninguno de los ⁠dos equipos podía permitirse perder, ⁠ya que ambos habían comenzado su andadura en el torneo con una derrota.

La victoria de Croacia, ⁠gracias a un gol en la ​segunda parte del suplente Budimir, ‌mantuvo vivas sus esperanzas de ‌alcanzar los dieciseisavos de final.

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"Así que ya ⁠hemos empezado en este torneo y esperamos sacar las lecciones adecuadas y seguir construyendo a partir de esta victoria", dijo Budimir ​a ‌la prensa.

Croacia, que perdió por 4-2 ante Inglaterra en su debut en el Mundial, ocupa el tercer puesto del Grupo L con tres puntos antes de ⁠enfrentarse el sábado en Filadelfia a una tenaz selección de Ghana.

Inglaterra lidera el grupo con cuatro puntos, por delante de Ghana por diferencia de goles.

"Estoy contento de haber marcado mi primer gol en el Mundial; es importante para nosotros ‌empezar a ganar y volver a ser el equipo que éramos antes", dijo Budimir.

El croata Luka Modrić, de 40 años, disputó su partido número 200 con la selección y sus compañeros ‌lo lanzaron al aire tras el partido.

Budimir explicó que era bonito celebrar estos hitos con una fiesta, ‌sobre todo ⁠cuando el equipo gana.

"Estamos agradecidos de tener un capitán como Luka, un ​gran jugador y una gran persona", añadió Budimir.

Con información de Reuters