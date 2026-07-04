Cuál es el récord que Messi no rompió en la Selección Argentina vs. Cabo Verde por culpa de la FIFA

Cuál es el récord que Messi no rompió en la Selección por culpa de la FIFA

Lionel Messi sigue siendo el máximo artillero en la historia de los mundiales con 20 goles, pero hay un récord que no pudo romper en la ajustada victoria de la Selección Argentina por 3 a 2 ante Cabo Verde en los 16avos de final del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026. El astro rosarino que abrió la cuenta, fue partícipe de los dos tantos restantes, pero no del todo. Es que lanzó los respectivos tiros de esquina pero ninguno de los dos contó como asistencia, principalmente el tercero.

En el gol de Lisandro Martínez, tras el centro del hombre del Inter Miami la pelota primero rozó en Alexis Mac Allister, por lo que fue un pase del volante del Liverpool. Sin embargo, en la intervención de Cristian "Cuti" Romero el diez sí tuvo participación directa ya que la redonda fue a la cabeza del defensor que logro conectar. Sin embargo, no contó como asistencia ya que rebotó en la mano del defensor caboverdiano Diney Borges. De esta manera, Messi no pudo alcanzar una marca histórica más pero puede batirla contra Egipto el próximo martes.

Cuál es el récord que Messi no pudo romper con la Selección Argentina ante Cabo Verde en el Mundial 2026

Lo cierto es que el exjugador del Barcelona de España cuenta con sólo nueve pases gol en los seis mundiales que disputó después de que la FIFA informe que no le contabilizó el último. Con él, el astro alcanzaba al alemán Fritz Walter que es el máximo asistidor con diez, pero no lo logró ya que tampoco fue gol de Romero porque la pelota le rebotó al futbolista africano. Ahora el diez tendrá la oportunidad de sumar otra vez lo que hasta ahora no pudo en esta Copa del Mundo cuando los de Lionel Scaloni se midan ante Egipto en octavos de final. Mientras tanto, lidera la tabla de goleadores del certamen actual con siete gritos en cuatro partidos.

Las estadísticas de Lionel Messi en la Selección Argentina

Amistosos: 62 partidos, 55 goles.

Copa América: 34 partidos, 9 goles.

Eliminatorias Sudamericanas: 72 partidos, 36 goles.

Copa Mundial: 29 partidos, 20 goles.

Copa de Campeones Conmebol-UEFA: 1 partido, 0 goles.

Lionel Messi no pudo romper un récord contra Cabo Verde en el Mundial 2026

Títulos: Copa América Brasil 2021 y Estados Unidos 2024; Finalissima 2022 y Mundial Qatar 2022.

Cuándo juega la Selección Argentina ante Egipto por los octavos del Mundial 2026

El duelo entre la "Albiceleste" y el combinado egipcio tendrá lugar el próximo martes 7 de julio en Atlanta, Estados Unidos, desde las 13 horas de nuestro país. La transmisión del tercer duelo de la fase de grupos de la "Albiceleste" estará a cargo de DSports, Paramount+, Disney+, TV Pública, TyC Sports y Telefe, mientras que el arbitraje se confirmará con el correr de los días. El ganador de este cruce avanzará a los cuartos de final donde se verá las caras con el que triunfe ente Colombia y Suiza, que jugarán desde las 17 horas en Vancouver, Canadá.