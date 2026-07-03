Cabo Verde: cuánto cuesta viajar al exótico destino africano que enfrentará la Selección

La nación africana se posicionó recientemente como una "joya emergente" para los viajeros.

El cruce deportivo entre la Selección argentina y el combinado de Cabo Verde, en el marco de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, generó una curiosidad repentina entre los hinchas nacionales por un destino que, hasta hace poco, resultaba prácticamente desconocido para el turismo masivo local. Este archipiélago, caracterizado por sus postales de arenas blancas y aguas de un intenso color turquesa, se presenta como un paraíso remoto que combina naturaleza volcánica y una creciente infraestructura receptiva. Sin embargo, la aventura de trasladarse desde el Cono Sur hasta este rincón del Atlántico requiere de un respaldo financiero considerable.

Geográficamente, el país se sitúa a unos 700 kilómetros de las costas de Senegal. Se trata de un estado insular conformado por diez islas de origen volcánico, de las cuales ocho cuentan con habitantes permanentes. Con una superficie total de aproximadamente 4.500 kilómetros cuadrados y una población que supera los 520.000 habitantes, la nación africana se posicionó recientemente como una "joya emergente" para los viajeros que buscan alternativas fuera de los circuitos tradicionales del continente.

Presupuesto y logística: las claves de una travesía al archipiélago

El principal obstáculo para el turista argentino no es solo la distancia, sino la compleja conectividad aérea. Actualmente, no existen vuelos directos que conecten Buenos Aires con las islas, lo que obliga a los pasajeros a enfrentar itinerarios extensos. Según los registros de las agencias de viaje, una travesía típica puede demandar entre 20 y 30 horas de viaje, dependiendo exclusivamente de la duración de las escalas técnicas. Los trayectos más habituales incluyen paradas en Estambul y Lisboa antes de aterrizar en la Isla de Sal, o bien una conexión inicial en Barcelona, desde donde operan rutas directas hacia el territorio caboverdiano.

En cuanto a la inversión necesaria, los números son contundentes. Un presupuesto global estimado para un viajero argentino que desee disfrutar de una estadía estándar ronda los US$ 8.475. Al trasladar esta cifra a la moneda local, el desembolso total asciende a unos $11,8 millones de pesos por persona. Este monto integra tanto los tickets aéreos internacionales como el alojamiento en complejos que suelen compararse con los resorts caribeños por su nivel de servicio.

Respecto al hospedaje, las tarifas varían según el régimen elegido. En hoteles de cuatro estrellas, las opciones que incluyen desayuno parten de un piso de US$ 1.643 por pasajero. Para aquellos que prefieren la tranquilidad del sistema “todo incluido”, los valores mínimos se elevan hasta los US$ 1.810. A pesar de los altos costos, los especialistas en turismo sugieren que las mejores ventanas temporales para visitar el archipiélago son los meses de junio y julio, además del periodo que comprende desde septiembre hasta noviembre, evitando así las temporadas climáticas menos favorables.