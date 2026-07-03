Una polémica inusitada ocurrió en las últimas horas con respecto a una fake news que sostenía que la selección de Ecuador había sido amenazada por grupos "narcos" en medio del mundial en la previa del partido entre la Selección ecuatoriana y México. La situación se dio cuando Eduardo Feinmann aseguró que el conjunto ecuatoriano había sido amenazada antes del partido y, ahora, rápidamente desde el fútbol de ese país salieron a pedirle "seriedad" al conductor.

En su programa de radio, Feinmann dijo "Tema del Mundial. Es bastante complicado porque parece que está confirmado que hubo amenazas por parte de un cártel de México para los jugadores ecuatorianos. Se comunicaron con cinco jugadores con datos específicos sobre familiares en Ecuador y en México. Impresionante". Lo cierto es que todo eso, finalmente, fue negado por la propia federación ecuatoriana.

A través de un comunicado indicaron:

La Federación Ecuatoriana de Fútbol informa que absolutamente ningún jugador, cuerpo técnico ni directivo, recibió amenazas de parte de ningún grupo u organismo mexicano.

La FEF le pide fuertemente a nuestros medios y a nuestra gente que tengan seriedad y profesionalismo a la hora de hablar e inventar información sobre estos temas de extrema sensibilidad.

Nuestros jugadores y cuerpo técnico actuaron con el mayor profesionalismo durante toda la Copa Mundial de la FIFA 2026, el rival fue mejor en todos los ámbitos posibles dentro de la cancha, nosotros somos los únicos culpables de que a la selección ecuatoriana no le diera para pasar de fase.

Murieron 3 personas en México, en plenos festejos por ganarle a Ecuador en el Mundial 2026

La tristeza invadió México cuando todo era alegría, después de la victoria de la Selección nacional por 2-0 frente a Ecuador en el Estadio Azteca por el Mundial 2026. Mientras alrededor de un millón de personas celebraba en la capital por el pase a los octavos de final del torneo como local, tres personas murieron por asfixia, según publicó la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México.



A través de un comunicado inicial en sus canales oficiales, desde la mencionada entidad informaron que "tras recibir maniobras avanzadas de reanimación, se confirma la muerte por asfixia de un hombre de 44 años y de una mujer de 19 años, ya identificados por sus familiares". "Desde el Gobierno de la Ciudad de México enviamos nuestras condolencias a familiares, amigas y amigos, a quienes se les brindará todo el apoyo que requieran en estos difíciles momentos", completaron en ese primer posteo, a pocos días de enfrentar al vencedor de Inglaterra vs. Congo en los octavos de final de la Copa del Mundo.