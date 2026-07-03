Un peluquero recorta los sueños del Mundial en el cabello de aficionados brasileños

FOTO DE ARCHIVO. Manoel Silva posa para una foto tras dejarse dibujar la bandera brasileña en la cabeza como peinado con motivo de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, en Resende, estado de Río de Janeiro (Brasil)

Por Janaina Quinet y ​Victoria Pacheco

RESENDE, 3 jul (Reuters) - En una peluquería de Resende, en el estado brasileño de Río de Janeiro, ‌la fiebre del Mundial ‌se está subiendo a la cabeza. El peluquero Washington Santos, de 27 años, ha creado un corte de pelo con la bandera brasileña para celebrar el intento del país de conseguir su sexto título mundial, o el "hexa".

El "Hexa Cut" se ha convertido en todo un ​éxito entre los ⁠aficionados locales, deseosos de mostrar su confianza en la ‌campaña de la selección nacional.

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Santos presentó este ⁠estilo por primera vez durante ⁠el Mundial de 2022, cuando empezaron a circular por internet vídeos de su trabajo. Lo ha recuperado para el ⁠torneo de este año y ya ha dibujado ​la bandera verde, amarilla, azul y ‌blanca en unos 30 clientes, ‌la mayoría de ellos niños y adolescentes.

"Quería crear algo ⁠diferente", dijo.

El proceso comienza con un corte de pelo y la decoloración del cabello hasta que queda blanco. A continuación, Santos utiliza plantillas caseras de su ​propio diseño ‌para trazar el contorno de la bandera antes de pintar el círculo azul, el rombo amarillo y el fondo verde, y remata los detalles más finos a mano.

Santos, que se inició ⁠en la profesión hace más de una década después de que un amigo le invitara a hacer un curso de peluquería en una asociación de vecinos local, atiende ahora a unos cinco clientes a la semana que solicitan este estilo. La demanda se dispara antes de los partidos ‌de Brasil.

Desde que creó el diseño, Santos ha ampliado su repertorio para incluir las banderas de otros países, telarañas y los colores de los clubes de fútbol.

Durante una visita a la peluquería esta semana, Gleizyane de Souza, una ‌aficionada de 27 años, afirmó que creía que este corte de pelo podría ayudar a Brasil a conseguir su tan ‌ansiada sexta ⁠Copa del Mundo.

"Nosotros estamos poniendo de nuestra parte", dijo. "Ahora les toca a los jugadores hacer ​lo suyo".

Con información de Reuters