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Madonna

Madonna lanza su decimoquinto álbum de estudio, "Confessions II"

03 de julio, 2026 | 11.17

La superestrella del pop Madonna lanzó el viernes su ‌decimoquinto álbum ‌de estudio, "Confessions II", secuela de "Confessions on a Dancefloor" (2005), que ha sido muy bien recibido por la crítica, que lo ha calificado como su mejor disco en ​dos décadas.

• ⁠La cantante ha vuelto a ‌colaborar con Stuart Price, ⁠coproductor y coautor ⁠de su álbum anterior, en este disco de dance-pop compuesto por 16 ⁠temas.

• Martin Garrix, Cirkut y ​Andrew Watt también han ‌colaborado en "Confessions II", ‌que cuenta con la participación ⁠de Sabrina Carpenter, Stromae y la hija de Madonna, Lola Leon.

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• El álbum va acompañado ​de ‌un cortometraje musical de 10 minutos titulado "Confessions II - The Film", dirigido por TORSO.

• "Confessions II" supone el primer álbum ⁠de estudio de Madonna desde "Madame X" en 2019, así como su regreso a Warner Records.

• Rolling Stone, Variety y el periódico The Guardian lo han calificado como su mejor ‌álbum en dos décadas.

• Madonna, de 67 años, saltó a la fama a principios de la década de 1980 con éxitos como "Holiday" y "Like ‌a Virgin". Conocida por traspasar los límites y por su imaginería ‌provocativa, la ⁠obra de Madonna ha influido en multitud de ​artistas.

(Reportaje de Hanna Rantala y Paul Sandle; edición de Barbara Lewis, Editado en español por Juana Casas)

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