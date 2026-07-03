Quién es el árbitro de Argentina vs. Cabo Verde en el Mundial 2026

Drew Fisher.

La Selección argentina dejó atrás una fase de grupos perfecta y ya pone el foco en el primer duelo de eliminación directa del Mundial 2026. Con puntaje ideal y el objetivo de seguir en carrera por el bicampeonato, el equipo de Lionel Scaloni enfrentará a Cabo Verde en los 16avos de final.

En la previa del encuentro, la FIFA confirmó la designación del árbitro principal. El encargado de impartir justicia será el canadiense Drew Fischer, un juez con amplia experiencia en competiciones internacionales y habitual protagonista de los principales torneos organizados por la CONCACAF.

Quién es Drew Fischer, el árbitro de Argentina vs. Cabo Verde

Drew Fischer, de 45 años, nació en Calgary, Canadá, y es considerado uno de los árbitros más experimentados de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (CONCACAF).

A lo largo de su carrera se consolidó como uno de los jueces de mayor prestigio de la región por sus actuaciones tanto en competencias de selecciones como de clubes. Además de dirigir regularmente en la Major League Soccer (MLS), participó en torneos internacionales de primer nivel como la Copa Oro y la Liga de Naciones de la CONCACAF.

Su recorrido también incluye una importante experiencia en el sistema de videoarbitraje (VAR), función que desempeñó en distintos campeonatos internacionales y que fortaleció su perfil dentro del arbitraje de elite.

Para el compromiso entre Argentina y Cabo Verde estará acompañado por los asistentes Micheal Barwegen y Lyes Arfa. La cuarta árbitra será la mexicana Katia García, mientras que Sandra Ramírez se desempeñará como AVAR.

Argentina ajusta los últimos detalles antes del cruce con Cabo Verde

Mientras se confirmó la designación arbitral, la Selección argentina modificó su planificación para afrontar los 16avos de final.

El cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni resolvió realizar un último entrenamiento en Kansas antes de viajar hacia Miami, donde se disputará este viernes el partido frente a Cabo Verde en el Hard Rock Stadium.

La decisión responde a la intención de mantener la misma rutina de trabajo que acompañó al equipo durante toda la fase de grupos. De esta manera, el plantel completará una práctica más antes del traslado y luego realizará el entrenamiento final ya instalado en Florida.

Selección argentina.

La jornada también será determinante para evaluar el estado físico de algunos futbolistas que llegan con distintas molestias y para que Scaloni termine de definir el once titular que buscará el pase a los octavos de final.

La designación de Drew Fischer refleja la apuesta de la FIFA por un árbitro con amplio recorrido internacional para uno de los cruces de eliminación directa del Mundial 2026. Con experiencia en torneos de selecciones, partidos de alta exigencia y funciones dentro del VAR, el canadiense tendrá la responsabilidad de conducir un encuentro clave para las aspiraciones de Argentina.