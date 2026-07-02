Mientras crece la fiebre por el Mundial, devastado Yemen vive su propio milagro futbolístico

Imagen de archivo de los aficionados animando durante un partido de fútbol en Saná, Yemen.

Por Abdulrhman Al-Ansi, Adel AlKhader ​y Mohammed Ghobari

SANÁ/ADÉN, 2 jul (Reuters) - A miles de kilómetros de Norteamérica, donde el Mundial está reuniendo a aficionados al fútbol de países que, ‌en otras circunstancias, estarían enfrentados, ‌una de las naciones menos conocidas del fútbol está viviendo su propio momento de unidad.

En un estadio de la antigua ciudad de Saná, cientos de personas se dieron cita para ver un partido entre dos equipos de zonas controladas por facciones enfrentadas en la guerra civil que azota Yemen desde hace 12 años.

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Desde mayo, la tregua firmada en 2022 parece lo suficientemente sólida como para ​permitir la reanudación de ⁠la Liga Nacional Profesional de Yemen por primera vez desde 2014.

Se hacen ‌fotos y se intercambian banderines entre los capitanes del Wahda ⁠Sanaa, cuya ciudad está bajo el control de ⁠la milicia hutí, y del Shaab Hadramout, cuya provincia está controlada por una coalición regional respaldada por Arabia Saudita y por separatistas.

El árbitro da inicio al partido. ⁠Un jugador del Wahda Sanaa se lleva las manos a la cabeza, ​frustrado por haber fallado una ocasión, y los aficionados, ‌con pelucas llamativas y la cara ‌pintada, silban su consternación.

Es una escena que muchos habían perdido la esperanza ⁠de volver a ver tras años de guerra que han empobrecido aún más a uno de los países más pobres del mundo y han dejado a muchos al borde de la inanición.

"Todo el mundo está feliz y encantado de ​ver el ‌fútbol yemení de nuevo en acción", afirmó Mohammed Abu Ghalib, que juega en el Hilal Hudayda, con sede en el principal puerto yemení del mar Rojo, a menudo escenario de intensos combates. "Si Dios quiere, el fútbol es un mensaje de paz para el pueblo yemení".

El ⁠periodista deportivo Mohammed al-Qasemi se mostró igual de entusiasmado: "Cuando asistes a un partido y ves a tanta gente, te das cuenta de que el pueblo yemení anhela todo lo que es bello".

Hay constantes recordatorios del precio que ha tenido el conflicto. En toda Saná, las instalaciones deportivas están gravemente dañadas e inservibles.

Pero el tunecino Issam Chaouali, uno de los comentaristas más populares del mundo árabe, afirmó que el resurgimiento ‌del fútbol yemení marca un regreso no solo al deporte, sino también al pulso de la vida.

"Será un mensaje de esperanza, un soplo de vida y una alegría que los aficionados, que han sido pacientes y han esperado (...) se merecen", afirmó.

Ghalib cree que el restablecimiento de la Liga Nacional inspirará a los jugadores más jóvenes ‌y beneficiará enormemente a la selección nacional.

Nabih Naser, viceministro de Deporte y Juventud del Gobierno hutí, sentado en un despacho decorado con trofeos, tiene planes ambiciosos para desarrollar ‌el deporte y formar ⁠a jóvenes talentos.

Le gustaría construir nuevas instalaciones en todas las provincias, pero el dinero escasea, y espera que el éxito de ​competiciones como la liga de fútbol, ahora reactivada, anime al sector privado a intervenir.

"Tenemos que desarrollar el deporte yemení en todas las federaciones", afirmó. "Más de 30 federaciones, incluido el fútbol".

(Escrito por Menna Alaa El-Din; editado en español por Carlos Serrano)