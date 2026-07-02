Día especial para Argentina antes de Cabo Verde: conferencia de Scaloni, que cumple 100 partidos, y último entrenamiento

Día especial para Scaloni y la Selección Argentina tras llegar a Miami (foto: AFA).

La Selección Argentina ultima detalles para afrontar el duelo con Cabo Verde, por los 16avos de final del Mundial 2026. Será una jornada especial para el entrenador Lionel Scaloni, que cumplirá 100 partidos al mando de la "Albiceleste". El director técnico que cambió para siempre la historia del equipo y del capitán Lionel Messi será el encargado de brindar una conferencia de prensa desde las 15.45 horas de Argentina. El pujatense de 48 años estará acompañado por un jugador, a designar todavía.

Posteriormente, a las 19 de nuestro país (las 18 de Miami, Estados Unidos) será el último entrenamiento en el predio de Inter Miami, previo al primer cruce de eliminación directa en esta Copa del Mundo. El calor agobiante, con más de 30 grados pronosticados, y una multitud de compatriotas esperan al vigente campeón en las próximas horas. Se estima que habrá casi 50.000 argentinos en las tribunas del Hard Rock Stadium, que tiene capacidad para 64.400 espectadores.

La probable formación de la Selección Argentina vs. Cabo Verde en el Mundial 2026

Mientras tanto, se perfila la alineación ideal de la Selección Argentina vs. Cabo Verde en el Mundial 2026, probablemente con los ya recuperados Cristian "Cuti" Romero y Nicolás Tagliafico desde el arranque en la defensa. En la práctica anterior, Scaloni probó el equipo con ambos incluidos, además de Lautaro Martínez en el ataque. El resto será el once de gala, con el regreso de todos los habituales titulares que no habían participado demasiado ante Jordania.

Así, se perfilan Emiliano "Dibu" Martínez; Nahuel Molina, Cristian "Cuti" Romero o Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Día especial para Scaloni y la Selección Argentina tras llegar a Miami.

Scaloni cumple 100 partidos como DT de la Selección Argentina

El estratega asumió de manera imprevista en agosto del 2018, cuando heredó el desastre del Mundial de Rusia tras la salida de Jorge Sampaoli, de quien había sido ayudante de campo en aquella Copa del Mundo.

A partir de entonces, con su debut en septiembre, comenzó un ciclo que por ahora suma cuatro títulos, una identidad definida, la "explosión" del Messi líder con esta camiseta, la comunión de un plantel que parece indestructible y el futuro incierto, con rumores de un acuerdo de palabra con Claudio "Chiqui" Tapia para la continuidad hasta el 2031. Se trata del segundo técnico con más partidos al mando de Argentina, sólo superado por Guillermo Stábile, que acumula 124 presentaciones.

Los números de Scaloni como DT de Argentina

99 partidos.

72 victorias.

18 empates.

9 derrotas.

Un 78.8% de efectividad.

206 goles a favor.

50 goles en contra.

4 títulos.

Los 99 partidos de Scaloni como DT de Argentina