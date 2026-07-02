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Mundial 2026

Día especial para Argentina antes de Cabo Verde: conferencia de Scaloni, que cumple 100 partidos, y último entrenamiento

Tras la llegada a Miami y el descanso, el plantel cierra filas antes de afrontar los 16avos de final. A las 15.45, el DT hablará en una jornada distinta por el inminente centenar de encuentros al mando de la "Albiceleste".

02 de julio, 2026 | 12.00

La Selección Argentina ultima detalles para afrontar el duelo con Cabo Verde, por los 16avos de final del Mundial 2026. Será una jornada especial para el entrenador Lionel Scaloni, que cumplirá 100 partidos al mando de la "Albiceleste". El director técnico que cambió para siempre la historia del equipo y del capitán Lionel Messi será el encargado de brindar una conferencia de prensa desde las 15.45 horas de Argentina. El pujatense de 48 años estará acompañado por un jugador, a designar todavía.

Posteriormente, a las 19 de nuestro país (las 18 de Miami, Estados Unidos) será el último entrenamiento en el predio de Inter Miami, previo al primer cruce de eliminación directa en esta Copa del Mundo. El calor agobiante, con más de 30 grados pronosticados, y una multitud de compatriotas esperan al vigente campeón en las próximas horas. Se estima que habrá casi 50.000 argentinos en las tribunas del Hard Rock Stadium, que tiene capacidad para 64.400 espectadores.

La probable formación de la Selección Argentina vs. Cabo Verde en el Mundial 2026

Mientras tanto, se perfila la alineación ideal de la Selección Argentina vs. Cabo Verde en el Mundial 2026, probablemente con los ya recuperados Cristian "Cuti" Romero y Nicolás Tagliafico desde el arranque en la defensa. En la práctica anterior, Scaloni probó el equipo con ambos incluidos, además de Lautaro Martínez en el ataque. El resto será el once de gala, con el regreso de todos los habituales titulares que no habían participado demasiado ante Jordania.

Así, se perfilan Emiliano "Dibu" Martínez; Nahuel Molina, Cristian "Cuti" Romero o Nicolás OtamendiLisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Día especial para Scaloni y la Selección Argentina tras llegar a Miami.

Scaloni cumple 100 partidos como DT de la Selección Argentina

El estratega asumió de manera imprevista en agosto del 2018, cuando heredó el desastre del Mundial de Rusia tras la salida de Jorge Sampaoli, de quien había sido ayudante de campo en aquella Copa del Mundo.

A partir de entonces, con su debut en septiembre, comenzó un ciclo que por ahora suma cuatro títulos, una identidad definida, la "explosión" del Messi líder con esta camiseta, la comunión de un plantel que parece indestructible y el futuro incierto, con rumores de un acuerdo de palabra con Claudio "Chiqui" Tapia para la continuidad hasta el 2031. Se trata del segundo técnico con más partidos al mando de Argentina, sólo superado por Guillermo Stábile, que acumula 124 presentaciones.

Los números de Scaloni como DT de Argentina

  • 99 partidos.
  • 72 victorias.
  • 18 empates.
  • 9 derrotas.
  • Un 78.8% de efectividad.
  • 206 goles a favor.
  • 50 goles en contra.
  • 4 títulos.

MÁS INFO

Los 99 partidos de Scaloni como DT de Argentina

  1. 8/9/2018 Los Ángeles Amistoso 3-0 vs. Guatemala
  2. 11/9/2018 Nueva Jersey Amistoso 0-0 vs. Colombia
  3. 11/10/2018 Riad Amistoso 4-0 vs. Irak
  4. 16/10/2018 Yeda Amistoso 0-1 vs. Brasil
  5. 16/11/2018 Córdoba Amistoso 2-0 vs. México
  6. 20/11/2018 Mendoza Amistoso 2-0 vs. México
  7. 22/3/2019 Cabudare Amistoso 1-3 vs. Venezuela
  8. 26/3/2019 Tánger Amistoso 1-0 vs. Marruecos
  9. 7/6/2019 San Juan Amistoso 5-1 vs. Nicaragua
  10. 15/6/2019 Salvador Copa América 0-2 vs. Colombia
  11. 19/6/2019 Belo Horizonte Copa América 1-1 vs. Paraguay
  12. 23/6/2019 Porto Alegre Copa América 2-0 vs. Qatar
  13. 28/6/2019 Río de Janeiro Copa América 2-0 vs. Venezuela
  14. 2/7/2019 Belo Horizonte Copa América 0-2 vs. Brasil
  15. 6/7/2019 San Pablo Copa América 2-1 vs. Chile
  16. 5/9/2019 Los Ángeles Amistoso 0-0 vs. Chile
  17. 10/9/2019 San Antonio Amistoso 4-0 vs. México
  18. 9/10/2019 Dortmund Amistoso 2-2 vs. Alemania
  19. 13/10/2019 Elche Amistoso 6-1 vs. Ecuador
  20. 15/11/2019 Riad Amistoso 1-0 vs. Brasil
  21. 18/11/2019 Tel Aviv Amistoso 2-2 vs. Uruguay
  22. 8/10/2020 La Bombonera Eliminatorias 1-0 vs. Ecuador
  23. 13/10/2020 La Paz Eliminatorias 2-1 vs. Bolivia
  24. 12/11/2020 La Bombonera Eliminatorias 1-1 vs. Paraguay
  25. 17/11/2020 Lima Eliminatorias 2-0 vs. Perú
  26. 3/6/2021 Santiago del Estero Eliminatorias 1-1 vs. Chile
  27. 8/6/2021 Barranquilla Eliminatorias 2-2 vs. Colombia
  28. 14/6/2021 Río de Janeiro Copa América 1-1 vs. Chile
  29. 18/6/2021 Brasilia Copa América 1-0 vs. Uruguay
  30. 21/6/2021 Brasilia Copa América 1-0 vs. Paraguay
  31. 28/6/2021 Cuiabá Copa América 4-1 vs. Bolivia
  32. 3/7/2021 Goiania Copa América 3-0 vs. Ecuador
  33. 6/7/2021 Brasilia Copa América 1-1 (3-2) vs. Colombia
  34. 10/7/2021 Río de Janeiro Copa América 1-0 vs. Brasil
  35. 2/9/2021 Caracas Eliminatorias 3-1 vs. Venezuela
  36. 9/9/2021 Monumental Eliminatorias 3-0 vs. Bolivia
  37. 7/10/2021 Asunción Eliminatorias 0-0 vs. Paraguay
  38. 10/10/2021 Monumental Eliminatorias 3-0 vs. Uruguay
  39. 14/10/2021 La Bombonera Eliminatorias 1-0 vs. Perú
  40. 12/11/2021 Montevideo Eliminatorias 1-0 vs. Uruguay
  41. 16/11/2021 San Juan Eliminatorias 0-0 vs. Brasil
  42. 27/1/2022 Calama Eliminatorias 2-1 vs. Chile
  43. 1/2/2022 Córdoba Eliminatorias 1-0 vs. Colombia
  44. 25/3/2022 La Bombonera Eliminatorias 3-0 vs. Venezuela
  45. 29/3/2022 Guayaquil Eliminatorias 1-1 vs. Ecuador
  46. 1/6/2022 Wembley Finalissima 3-0 vs. Italia
  47. 5/6/2022 Pamplona Amistoso 5-0 vs. Estonia
  48. 23/9/2022 Miami Amistoso 3-0 vs. Honduras
  49. 27/9/2022 Nueva Jersey Amistoso 3-0 vs. Jamaica
  50. 16/11/2022 Abu Dhabi Amistoso 5-0 vs. Emiratos Árabes
  51. 22/11/2022 Doha Mundial 1-2 vs. Arabia Saudita
  52. 26/11/2022 Doha Mundial 2-1 vs. México
  53. 30/11/2022 Doha Mundial 2-0 vs. Polonia
  54. 3/12/2022 Rayán Mundial 2-1 vs. Australia
  55. 9/12/2022 Doha Mundial 2-2 (4-3) vs. Países Bajos
  56. 13/12/2022 Doha Mundial 3-0 vs. Croacia
  57. 18/12/2022 Doha Mundial 3-3 (4-3) vs. Francia
  58. 23/3/2023 Monumental Amistoso 2-0 vs. Panamá
  59. 28/3/2023 Santiago del Estero Amistoso 7-0 vs. Curazao
  60. 15/6/2023 Beijing Amistoso 2-0 vs. Australia
  61. 19/6/2023 Yakarta Amistoso 2-0 vs. Indonesia
  62. 7/9/2023 Monumental Eliminatorias 1-0 vs. Ecuador
  63. 12/9/2023 La Paz Eliminatorias 3-0 vs. Bolivia
  64. 12/10/2023 Monumental Eliminatorias 1-0 vs. Paraguay
  65. 17/10/2023 Lima Eliminatorias 2-0 vs. Perú
  66. 16/11/2023 La Bombonera Eliminatorias 0-2 vs. Uruguay
  67. 21/11/2023 Río de Janeiro Eliminatorias 1-0 vs. Brasil
  68. 22/3/2023 Filadelfia Amistoso 3-0 vs. El Salvador
  69. 27/3/2023 Los Ángeles Amistoso 3-1 vs. Costa Rica
  70. 9/6/2024 Chicago Amistoso 1-0 vs. Ecuador
  71. 14/6/2024 Landover Amistoso 4-1 vs. Guatemala
  72. 20/6/2024 Atlanta Copa América 2-0 vs. Canadá
  73. 25/6/2024 Nueva Jersey Copa América 1-0 vs. Chile
  74. 29/6/2024 Miami Copa América 2-0 vs. Perú
  75. 4/7/2024 Houston Copa América 1-1 (4-2) vs. Ecuador
  76. 9/7/2024 Nueva Jersey Copa América 2-0 vs. Canadá
  77. 14/7/2024 Miami Copa América 1-0 vs. Colombia
  78. 5/9/2024 Monumental Eliminatorias 3-0 vs. Chile
  79. 10/9/2024 Barranquilla Eliminatorias 1-2 vs. Colombia
  80. 10/10/2024 Maturín Eliminatorias 1-1 vs. Venezuela
  81. 15/10/2024 Monumental Eliminatorias 6-0 vs. Bolivia
  82. 14/11/2024 Asunción Eliminatorias 1-2 vs. Paraguay
  83. 19/11/2024 La Bombonera Eliminatorias 1-0 vs. Perú
  84. 21/3/2025 Montevideo Eliminatorias 1-0 vs. Uruguay
  85. 25/3/2025 Monumental Eliminatorias 4-1 vs. Brasil
  86. 5/6/2025 Santiago Eliminatorias 1-0 vs. Chile
  87. 10/6/2025 Monumental Eliminatorias 1-1 vs. Colombia
  88. 4/9/2025 Monumental Eliminatorias 3-0 vs. Venezuela
  89. 9/9/2025 Quito Eliminatorias 0-1 vs. Ecuador
  90. 10/10/2025 Miami Amistoso 1-0 vs. Venezuela
  91. 14/10/2025 Fort Lauderdale Amistoso 6-0 vs. Puerto Rico
  92. 14/11/2025 Luanda Amistoso 2-0 vs. Angola
  93. 27/3/2026 La Bombonera Amistoso 2-1 vs. Mauritania
  94. 31/3/2026 La Bombonera Amistoso 5-0 vs. Zambia
  95. 6/6/2026 College Station Amistoso 2-0 vs. Honduras
  96. 9/6/2026 Auburn Amistoso 3-0 vs. Islandia
  97. 16/6/2026 Kansas City Mundial 3-0 Argelia
  98. 22/6/2026 Dallas Mundial 2-0 Austria
  99. 27/6/2026 Dallas Mundial 3-1 Jordania
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