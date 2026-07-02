Día especial para Argentina antes de Cabo Verde: conferencia de Scaloni, que cumple 100 partidos, y último entrenamiento

La Selección Argentina ultima detalles para afrontar el duelo con Cabo Verde, por los 16avos de final del Mundial 2026. Será una jornada especial para el entrenador Lionel Scaloni, que cumplirá 100 partidos al mando de la "Albiceleste". El director técnico que cambió para siempre la historia del equipo y del capitán Lionel Messi será el encargado de brindar una conferencia de prensa desde las 15.45 horas de Argentina. El pujatense de 48 años estará acompañado por un jugador, a designar todavía.
Posteriormente, a las 19 de nuestro país (las 18 de Miami, Estados Unidos) será el último entrenamiento en el predio de Inter Miami, previo al primer cruce de eliminación directa en esta Copa del Mundo. El calor agobiante, con más de 30 grados pronosticados, y una multitud de compatriotas esperan al vigente campeón en las próximas horas. Se estima que habrá casi 50.000 argentinos en las tribunas del Hard Rock Stadium, que tiene capacidad para 64.400 espectadores.
La probable formación de la Selección Argentina vs. Cabo Verde en el Mundial 2026
Mientras tanto, se perfila la alineación ideal de la Selección Argentina vs. Cabo Verde en el Mundial 2026, probablemente con los ya recuperados Cristian "Cuti" Romero y Nicolás Tagliafico desde el arranque en la defensa. En la práctica anterior, Scaloni probó el equipo con ambos incluidos, además de Lautaro Martínez en el ataque. El resto será el once de gala, con el regreso de todos los habituales titulares que no habían participado demasiado ante Jordania.
Así, se perfilan Emiliano "Dibu" Martínez; Nahuel Molina, Cristian "Cuti" Romero o Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.
Scaloni cumple 100 partidos como DT de la Selección Argentina
El estratega asumió de manera imprevista en agosto del 2018, cuando heredó el desastre del Mundial de Rusia tras la salida de Jorge Sampaoli, de quien había sido ayudante de campo en aquella Copa del Mundo.
A partir de entonces, con su debut en septiembre, comenzó un ciclo que por ahora suma cuatro títulos, una identidad definida, la "explosión" del Messi líder con esta camiseta, la comunión de un plantel que parece indestructible y el futuro incierto, con rumores de un acuerdo de palabra con Claudio "Chiqui" Tapia para la continuidad hasta el 2031. Se trata del segundo técnico con más partidos al mando de Argentina, sólo superado por Guillermo Stábile, que acumula 124 presentaciones.
Los números de Scaloni como DT de Argentina
- 99 partidos.
- 72 victorias.
- 18 empates.
- 9 derrotas.
- Un 78.8% de efectividad.
- 206 goles a favor.
- 50 goles en contra.
- 4 títulos.
Los 99 partidos de Scaloni como DT de Argentina
- 8/9/2018 Los Ángeles Amistoso 3-0 vs. Guatemala
- 11/9/2018 Nueva Jersey Amistoso 0-0 vs. Colombia
- 11/10/2018 Riad Amistoso 4-0 vs. Irak
- 16/10/2018 Yeda Amistoso 0-1 vs. Brasil
- 16/11/2018 Córdoba Amistoso 2-0 vs. México
- 20/11/2018 Mendoza Amistoso 2-0 vs. México
- 22/3/2019 Cabudare Amistoso 1-3 vs. Venezuela
- 26/3/2019 Tánger Amistoso 1-0 vs. Marruecos
- 7/6/2019 San Juan Amistoso 5-1 vs. Nicaragua
- 15/6/2019 Salvador Copa América 0-2 vs. Colombia
- 19/6/2019 Belo Horizonte Copa América 1-1 vs. Paraguay
- 23/6/2019 Porto Alegre Copa América 2-0 vs. Qatar
- 28/6/2019 Río de Janeiro Copa América 2-0 vs. Venezuela
- 2/7/2019 Belo Horizonte Copa América 0-2 vs. Brasil
- 6/7/2019 San Pablo Copa América 2-1 vs. Chile
- 5/9/2019 Los Ángeles Amistoso 0-0 vs. Chile
- 10/9/2019 San Antonio Amistoso 4-0 vs. México
- 9/10/2019 Dortmund Amistoso 2-2 vs. Alemania
- 13/10/2019 Elche Amistoso 6-1 vs. Ecuador
- 15/11/2019 Riad Amistoso 1-0 vs. Brasil
- 18/11/2019 Tel Aviv Amistoso 2-2 vs. Uruguay
- 8/10/2020 La Bombonera Eliminatorias 1-0 vs. Ecuador
- 13/10/2020 La Paz Eliminatorias 2-1 vs. Bolivia
- 12/11/2020 La Bombonera Eliminatorias 1-1 vs. Paraguay
- 17/11/2020 Lima Eliminatorias 2-0 vs. Perú
- 3/6/2021 Santiago del Estero Eliminatorias 1-1 vs. Chile
- 8/6/2021 Barranquilla Eliminatorias 2-2 vs. Colombia
- 14/6/2021 Río de Janeiro Copa América 1-1 vs. Chile
- 18/6/2021 Brasilia Copa América 1-0 vs. Uruguay
- 21/6/2021 Brasilia Copa América 1-0 vs. Paraguay
- 28/6/2021 Cuiabá Copa América 4-1 vs. Bolivia
- 3/7/2021 Goiania Copa América 3-0 vs. Ecuador
- 6/7/2021 Brasilia Copa América 1-1 (3-2) vs. Colombia
- 10/7/2021 Río de Janeiro Copa América 1-0 vs. Brasil
- 2/9/2021 Caracas Eliminatorias 3-1 vs. Venezuela
- 9/9/2021 Monumental Eliminatorias 3-0 vs. Bolivia
- 7/10/2021 Asunción Eliminatorias 0-0 vs. Paraguay
- 10/10/2021 Monumental Eliminatorias 3-0 vs. Uruguay
- 14/10/2021 La Bombonera Eliminatorias 1-0 vs. Perú
- 12/11/2021 Montevideo Eliminatorias 1-0 vs. Uruguay
- 16/11/2021 San Juan Eliminatorias 0-0 vs. Brasil
- 27/1/2022 Calama Eliminatorias 2-1 vs. Chile
- 1/2/2022 Córdoba Eliminatorias 1-0 vs. Colombia
- 25/3/2022 La Bombonera Eliminatorias 3-0 vs. Venezuela
- 29/3/2022 Guayaquil Eliminatorias 1-1 vs. Ecuador
- 1/6/2022 Wembley Finalissima 3-0 vs. Italia
- 5/6/2022 Pamplona Amistoso 5-0 vs. Estonia
- 23/9/2022 Miami Amistoso 3-0 vs. Honduras
- 27/9/2022 Nueva Jersey Amistoso 3-0 vs. Jamaica
- 16/11/2022 Abu Dhabi Amistoso 5-0 vs. Emiratos Árabes
- 22/11/2022 Doha Mundial 1-2 vs. Arabia Saudita
- 26/11/2022 Doha Mundial 2-1 vs. México
- 30/11/2022 Doha Mundial 2-0 vs. Polonia
- 3/12/2022 Rayán Mundial 2-1 vs. Australia
- 9/12/2022 Doha Mundial 2-2 (4-3) vs. Países Bajos
- 13/12/2022 Doha Mundial 3-0 vs. Croacia
- 18/12/2022 Doha Mundial 3-3 (4-3) vs. Francia
- 23/3/2023 Monumental Amistoso 2-0 vs. Panamá
- 28/3/2023 Santiago del Estero Amistoso 7-0 vs. Curazao
- 15/6/2023 Beijing Amistoso 2-0 vs. Australia
- 19/6/2023 Yakarta Amistoso 2-0 vs. Indonesia
- 7/9/2023 Monumental Eliminatorias 1-0 vs. Ecuador
- 12/9/2023 La Paz Eliminatorias 3-0 vs. Bolivia
- 12/10/2023 Monumental Eliminatorias 1-0 vs. Paraguay
- 17/10/2023 Lima Eliminatorias 2-0 vs. Perú
- 16/11/2023 La Bombonera Eliminatorias 0-2 vs. Uruguay
- 21/11/2023 Río de Janeiro Eliminatorias 1-0 vs. Brasil
- 22/3/2023 Filadelfia Amistoso 3-0 vs. El Salvador
- 27/3/2023 Los Ángeles Amistoso 3-1 vs. Costa Rica
- 9/6/2024 Chicago Amistoso 1-0 vs. Ecuador
- 14/6/2024 Landover Amistoso 4-1 vs. Guatemala
- 20/6/2024 Atlanta Copa América 2-0 vs. Canadá
- 25/6/2024 Nueva Jersey Copa América 1-0 vs. Chile
- 29/6/2024 Miami Copa América 2-0 vs. Perú
- 4/7/2024 Houston Copa América 1-1 (4-2) vs. Ecuador
- 9/7/2024 Nueva Jersey Copa América 2-0 vs. Canadá
- 14/7/2024 Miami Copa América 1-0 vs. Colombia
- 5/9/2024 Monumental Eliminatorias 3-0 vs. Chile
- 10/9/2024 Barranquilla Eliminatorias 1-2 vs. Colombia
- 10/10/2024 Maturín Eliminatorias 1-1 vs. Venezuela
- 15/10/2024 Monumental Eliminatorias 6-0 vs. Bolivia
- 14/11/2024 Asunción Eliminatorias 1-2 vs. Paraguay
- 19/11/2024 La Bombonera Eliminatorias 1-0 vs. Perú
- 21/3/2025 Montevideo Eliminatorias 1-0 vs. Uruguay
- 25/3/2025 Monumental Eliminatorias 4-1 vs. Brasil
- 5/6/2025 Santiago Eliminatorias 1-0 vs. Chile
- 10/6/2025 Monumental Eliminatorias 1-1 vs. Colombia
- 4/9/2025 Monumental Eliminatorias 3-0 vs. Venezuela
- 9/9/2025 Quito Eliminatorias 0-1 vs. Ecuador
- 10/10/2025 Miami Amistoso 1-0 vs. Venezuela
- 14/10/2025 Fort Lauderdale Amistoso 6-0 vs. Puerto Rico
- 14/11/2025 Luanda Amistoso 2-0 vs. Angola
- 27/3/2026 La Bombonera Amistoso 2-1 vs. Mauritania
- 31/3/2026 La Bombonera Amistoso 5-0 vs. Zambia
- 6/6/2026 College Station Amistoso 2-0 vs. Honduras
- 9/6/2026 Auburn Amistoso 3-0 vs. Islandia
- 16/6/2026 Kansas City Mundial 3-0 Argelia
- 22/6/2026 Dallas Mundial 2-0 Austria
- 27/6/2026 Dallas Mundial 3-1 Jordania