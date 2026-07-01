EEUU, Canadá y México revisan tratado comercial que quedaría en el limbo por cambios de Trump

FOTO DE ARCHIVO: Las banderas de Estados Unidos, Canadá y México ondean una junto a la otra en Detroit, Michigan, EEUU

Los ​responsables de Comercio de Estados Unidos, México y Canadá tenían previsto revisar el miércoles su acuerdo comercial, en un proceso que se espera que marque el inicio de una fase de ‌expiración gradual del pacto regional a lo ‌largo de una década, mientras continúan las negociaciones destinadas a satisfacer el deseo del presidente Donald Trump de trasladar más actividad manufacturera a su país.

El jefe comercial de Trump, Jamieson Greer, se iba a reunir virtualmente con el secretario (ministro) de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, y el ministro de Comercio canadiense, Dominic LeBlanc, para decidir si desean prorrogar el tratado TMEC por otros 16 años.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, declaró el martes que deseaba prorrogar la zona de libre comercio, que cuenta ya con 32 años de antigüedad, ​por otros 16 años, lo ⁠que ocurriría si los tres países acordaran prorrogarla en su forma actual.

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Sin embargo, Greer ya ha señalado ‌que se necesita más tiempo para resolver los problemas del TMEC y ha ⁠programado otra ronda de negociaciones con México para la semana ⁠del 20 de julio. Aún no ha iniciado negociaciones formales con Canadá sobre las revisiones del pacto regional.

Trump, que ha impuesto aranceles del 25% a los automóviles mexicanos y canadienses, del 50% a los metales ⁠y del 10% a la madera, ha afirmado en repetidas ocasiones que no quiere prorrogar ​el TMEC, que presentó en 2020 como "el mejor acuerdo que hemos firmado ‌jamás".

En dos rondas de negociaciones con México, Washington ha exigido ‌que los vehículos fabricados en América del Norte tengan un 50% de contenido estadounidense, lo ⁠que elevaría el total regional al 82%.

Negarse a prorrogar el TMEC da más tiempo para las negociaciones, pero prolonga la incertidumbre sobre las decisiones de inversión empresarial en la región, ya que el pacto comercial estará sujeto a revisiones anuales y su futuro es incierto.

Los responsables de la industria automovilística estadounidense reclaman ​una solución rápida ‌que restablezca el comercio libre de aranceles de vehículos y piezas entre las tres naciones. Dicen que los aranceles actuales los sitúan en desventaja frente a los fabricantes de Japón y Corea del Sur, que solo se enfrentan a un gravamen del 15% y carecen de normas de origen, lo que permite el uso generalizado de piezas más baratas y ⁠subvencionadas procedentes de China.

La representante estadounidense Rosa DeLauro afirmó que tanto ella como muchos de sus compañeros demócratas quieren que Trump exija cambios que beneficien a los trabajadores estadounidenses, argumentando que el TMEC no logró frenar el declive de los puestos de trabajo en las fábricas del país que se inició con su predecesor, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) de 1994.

"Si el presidente Trump no se compromete a renegociar el TMEC de forma bipartidista para reforzar la protección de los trabajadores, los trabajadores estadounidenses seguirán pagando el precio. No ‌es momento para medias tintas ni para prórrogas del statu quo", afirmó DeLauro.

Los sindicatos estadounidenses también han pedido que la revisión impulse cambios que aumenten los salarios en México y hagan cumplir las normas laborales y medioambientales.

"Hasta ahora, el TMEC no ha logrado frenar la carrera a la baja en materia de salarios y condiciones laborales en toda América del Norte, ya que las empresas codiciosas siguen trasladando la producción a México", ‌declaró en un comunicado la presidenta de United Steelworkers, Roxanne Brown.

Sin embargo, Lana Payne, presidenta nacional de Unifor, el mayor sindicato de Canadá, señaló que Canadá debía defender sus derechos frente a los aranceles de la "Sección 232" de ‌Trump.

"Esos aranceles están perjudicando ⁠a los trabajadores y a sectores clave como el automovilístico, el siderúrgico, el del aluminio y el forestal", señaló Payne.

"La realidad es que Canadá tiene recursos que Estados ​Unidos necesita, entre ellos minerales esenciales, aluminio, potasa y energía, por nombrar algunos. Debemos mantenernos firmes, no ceder y utilizar esa fortaleza para garantizar un acuerdo justo para los trabajadores canadienses".

Con información de Reuters