Tuberculosis: Santa Fe registró más de mil casos en 2025 y se ubica entre las provincias con mayor propagación

El Boletín Epidemiológico Nacional informó un incremento de casos de tuberculosis en Argentina durante 2026 que sigue en ascenso desde 2022 y preocupa por su aumento sostenido. En Santa Fe, durante 2025 se registraron 1.060 casos, y la tendencia viene en ascenso: quedó entre las cinco (5) provincias del país con mayor crecimiento y propagación de la enfermedad durante este año.

La tuberculosis (TB) es una infección bacteriana causada por Mycobacterium tuberculosis que afecta principalmente a los pulmones, aunque también puede comprometer riñones, columna vertebral y cerebro. Se transmite por vía aérea cuando una persona enferma tose, estornuda o habla, pero no por contacto físico ni por compartir alimentos.

Según el BEN, hasta la semana epidemiológica 22 de 2026 se notificaron 6.482 casos de tuberculosis, lo que representa 133 más que en el mismo período de 2025. El informe oficial señala que “el incremento se concentró principalmente en las regiones Centro, NEA y Cuyo”, mientras que el Sur mostró un descenso y el NOA se mantuvo estable.

En este contexto, el territorio santafesino aparece entre las jurisdicciones con mayor crecimiento en el año. Durante el mismo período analizado, acumuló 465 casos, frente a los 350 registrados en el mismo período de 2025, un aumento del 32,9%. El incremento posiciona a la provincia que gobierna Maximiliano Pullaro solo por detrás de Misiones (44,9%), Mendoza (42,6%), Entre Ríos (38,8%) y Santiago del Estero (34,3%).

Cuáles son las zonas más afectadas con tuberculosis

La región Centro aportó el mayor número de casos adicionales, con 264 más que en 2025, lo que equivale a un aumento del 5,6%. En el NEA se registraron 45 casos nuevos, con un incremento del 10%, mientras que en Cuyo hubo 24 casos adicionales, con una variación del 27%. En contraste, la región Sur presentó una baja de 35 casos, equivalente a una disminución del 22,3%. Entre las jurisdicciones más afectadas, Misiones mostró un aumento porcentual del 44,9%, seguida por Mendoza con el 42,6% y Entre Ríos con el 38,8%.

También se destacaron los incrementos en Santiago del Estero (34,3%) y Santa Fe (32,9%), lo que refleja una tendencia preocupante en varias provincias. En 2025 se habían notificado 17.283 casos de tuberculosis, con una tasa nacional de 37,3 por cada 100.000 habitantes. Del total de casos del año pasado, el 94,7% fueron incidentes, es decir, nuevos, recaídas o sin información previa.

La mayor concentración de casos se registró en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que aportaron el 66,1% del total nacional. Salta encabezó la lista de tasas más altas, con 63,8 casos por 100.000 habitantes, seguida por CABA (58,8), PBA (55,1), Jujuy (52,3), Formosa (42,8) y Chaco (39,3).

En cambio, Mendoza presentó la menor tasa, con apenas 6 casos por 100.000 habitantes, junto con otras provincias como San Juan, La Rioja y Catamarca, todas con cifras inferiores a 10. La distribución por sexo muestra que los varones concentran la mayoría de los casos: en 2025 representaron el 60,7% del total.

Cuáles son los síntomas de la tuberculosis

Los síntomas más usuales de la tuberculosis pueden incluir: