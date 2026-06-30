Buscan a un turista que desapareció en las Cataratas del Iguazú: cuál es la principal hipótesis

Personal de la Policía de Misiones y Prefectura Naval Argentina (PNA) encabezan un amplio operativo de búsqueda en el Parque Nacional Iguazú para dar con el paradero de Mariano Ariel Sierra, un turista de 41 años que desapareció en la reserva el último domingo.

Ante este escenario, los guardaparques llevaron a cabo una primera recorrida y hallaron algunas pertenencias del hombre en la pasarela que conduce a la Garganta del Diablo, por lo que se sospecha que podría haberse arrojado a las aguas del río Iguazú.

Según trascendió, el operativo comenzó el domingo por la mañana, cuando personal del Parque Nacional Iguazú encontró documentación personal, un teléfono celular, 40 mil pesos en efectivo, prendas de vestir y otros objetos que pertenecen a Sierra, oriundo de la localidad bonaerense de Cañuelas.

De las primeras averiguaciones se estableció que el turista había ingresado al Parque Nacional Iguazú durante el mediodía del sábado y que se encontraba alojado en un hotel de Puerto Iguazú desde el 25 de junio. Lo que llamó la atención del personal de Policía Científica fue el hallazgo de un manuscrito, aparentemente escrito en inglés, que ya se encontraba deteriorado por el agua.

Este elemento se convirtió en una pieza clave para la investigación, ya que podría aportar indicios sobre el estado de ánimo del hombre antes de su desaparición. Desde ese momento, se activaron los protocolos de búsqueda con la participación de efectivos de la Prefectura Iguazú y la Policía de la Provincia, bajo las directivas del Poder Judicial.

El operativo contrarreloj en medio de la crecida del río

Los trabajos de rastreo se extienden por tierra y por agua, mediante patrullas en sectores de selva y navegación sobre el río Iguazú, cuyo caudal este lunes superó el doble de su nivel habitual en la zona de la Garganta del Diablo, lo que representa uno de los principales desafíos para los equipos de rescate.

La corriente y las características geográficas del área complican las tareas de búsqueda, que se concentran en uno de los sectores más complejos del Parque Nacional Iguazú. Los equipos de rescate trabajan contrarreloj mientras el nivel del agua continúa siendo un factor adverso que dificulta la visibilidad y el acceso a ciertas zonas del río.

La investigación permanece abierta y la principal hipótesis apunta a que Mariano Ariel Sierra se habría arrojado al agua por sus propios medios. Fuentes del caso explicaron que, de tratarse de un posible suicidio, los cuerpos generalmente tardan unas 72 horas en salir a flote, por lo cual durante este martes podría haber novedades sobre el paradero del turista.

Sin embargo, hasta el momento las autoridades no informaron resultados positivos y mantienen patrullajes intensivos, tanto en el agua como en la selva, en un operativo que se extiende sin pausa.

El perfil del desaparecido y la investigación en curso

Al repasar los registros crediticios de Sierra, se pudo corroborar que el hombre no registra deudas bancarias a la fecha, lo que descarta una posible motivación económica detrás de su desaparición. Los investigadores continúan analizando el manuscrito hallado en la pasarela y recopilando testimonios de personas que pudieron haber visto al turista antes de su desaparición.

La familia de Sierra ya fue notificada y se encuentra en Puerto Iguazú siguiendo de cerca el desarrollo del operativo de búsqueda, mientras espera respuestas sobre lo ocurrido.

La desaparición de Mariano Ariel Sierra mantiene en vilo a la comunidad de Cañuelas y a todos los que siguen el caso en el país.

El Parque Nacional Iguazú, uno de los destinos turísticos más emblemáticos de Argentina, se convirtió en el escenario de una búsqueda que combina la complejidad geográfica del terreno con la angustia de una familia que espera noticias. Mientras los equipos de rescate continúan con las tareas de rastreo, la Justicia avanza en la investigación para determinar las circunstancias exactas de la desaparición y si efectivamente se trató de un acto voluntario o de un accidente en una de las zonas más imponentes y peligrosas del país.