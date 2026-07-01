Sabalenka recurre a su instinto de supervivencia y avanza en Wimbledon; Osaka también gana

Wimbledon

​La relación de amor-odio de Aryna Sabalenka con el resbaladizo césped de Wimbledon volvió a quedar patente antes de que sus instintos de ‌supervivencia entraran en acción, cuando ‌la bielorrusa se impuso a la estadounidense McCartney Kessler por 6-1 y 7-6(9) en la segunda ronda del miércoles.

A la número uno del mundo le encantó sin duda cómo se desarrolló el primer set, pero cuando Kessler se puso con una ventaja de 5-2 en el segundo, el muslo de Sabalenka empezó a sentir toda la fuerza de su frustración, ya que no dejaba de ​golpearse con rabia tras ⁠cada oportunidad fallida.

Kessler, la única jugadora que había alcanzado la segunda ronda ‌este año sin ceder ni un solo juego, parecía estar a ⁠punto de arrastrar a su rival a ⁠un tercer set, ya que dispuso de dos puntos de set con 5-3 y otros dos en el tie-break.

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Pero en cada ocasión, la mayor potencia de golpeo ⁠y la experiencia de Sabalenka acudieron al rescate de la bielorrusa, ​que convirtió finalmente su tercer punto de partido para poner fin ‌a un emocionante duelo tras una ‌hora y 39 minutos.

"Hoy me ha puesto a prueba de verdad y ⁠estoy muy contenta de haber superado la prueba", declaró aliviada la cabeza de serie número uno, que se enfrentará ahora a la letona Jelena Ostapenko.

"Ha jugado de forma increíble, ha sido muy agresiva y me ha costado mucho manejar ​el segundo ‌set, pero me alegro de haber podido salir adelante", agregó.

Por su parte, Naomi Osaka, cuatro veces campeona de torneos de Grand Slam, continuó con su impresionante inicio en Wimbledon al imponerse con autoridad por 6-3 y 6-2 a la rusa Anastasia Gasanova, procedente de la ⁠fase de clasificación, y alcanzar así la tercera ronda en una jornada soleada.

La japonesa, cabeza de serie número 14, saltó a la pista dos tras haber cambiado el kimono "Kill Bill" que lució en primera ronda por una versión más sobria del vestido, con una faja decorativa, una larga cola y una chaqueta bomber, pero su juego no tuvo nada de discreto.

Tras pasar sin problemas el primer set, Osaka subió un ‌peldaño en el siguiente con un potente smash para romper el servicio y ponerse 4-2 por delante, y a partir de ahí ya no miró atrás, logrando así su cuarta clasificación para la tercera ronda.

Osaka, que nunca ha superado esa fase en el All England Club, se enfrentará ahora a la ganadora del duelo ‌entre la australiana Daria Kasatkina y la indonesia Janice Tjen, pero dijo que su atención se centra ahora en otro asunto.

"Mañana es el (tercer) cumpleaños de mi hija", dijo Osaka. "Quería ‌quedarme aquí más tiempo. ⁠No quiero que tenga que subir a un avión el día de su cumpleaños. Estoy muy contenta con lo de ​hoy".

"Obviamente, tengo que entrenar por la mañana, pero quizá después demos una vuelta por el parque o algo así. A ella le encanta hacer amigos, así que sí, probablemente hagamos eso", comentó.

Con información de Reuters