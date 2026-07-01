¿El tren Belgrano Norte funciona hoy? Hasta qué día siguen las suspensiones y demoras

Quienes utilizan transporte público a diario deberán prestar especial atención durante las próximas dos semanas. La empresa Ferrovías anunció que, debido a la ejecución de obras de infraestructura sobre la traza ferroviaria, el servicio de la línea Belgrano Norte sufrirá demoras, cancelaciones y suspensiones en algunas de sus formaciones hasta el próximo 14 de julio.

Las modificaciones alcanzarán principalmente a los servicios que circulan de lunes a viernes en horario nocturno. Si bien la empresa aclaró que los trabajos apuntan a mejorar la infraestructura y optimizar la operación de la línea, advirtió que las alteraciones podrían afectar la planificación habitual de miles de pasajeros que utilizan este medio de transporte para volver a casa.

Ante ello, la empresa recomendó consultar el estado del servicio antes de salir, ya que las modificaciones se mantendrán durante todo el período previsto para la realización de las obras.

Qué servicios estarán afectados

Según el cronograma difundido por Ferrovías, el tren N.º 3137 quedará suspendido en la estación Boulogne Sur Mer durante los días hábiles. Además, las formaciones identificadas con los números 3138, 3139, 3140, 3142, 3143, 3147, 3001, 3002 y 3004 circularán con demoras.

Si bien las modificaciones se concentran en un grupo específico de servicios, la empresa no descartó que puedan registrarse otras demoras como consecuencia de las tareas que se desarrollan sobre la infraestructura ferroviaria.

Por ello, la recomendación para los usuarios es prever mayor tiempo de viaje, especialmente durante las últimas horas de la jornada laboral, cuando estas formaciones registran mayor movimiento de pasajeros.

Obras para mejorar el servicio

Las mencionadas obras forman parte de un plan de renovación que busca mejorar la infraestructura del Belgrano Norte, una de las líneas ferroviarias que conecta la estación Retiro con distintos municipios de la zona norte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Aunque este tipo de trabajos genera inconvenientesen el flujo cotidiano, desde la empresa sostienen que resultan ineludibles para mejorar las condiciones de circulación, reforzar la seguridad y brindar un servicio más confiable a las y los pasajeros en el mediano plazo.

Mientras duren las tareas referidas a las obras, los usuarios del transporte podrán mantenerse informados a través de los canales oficiales de Ferrovías, donde se actualizará el estado de las formaciones y cualquier modificación que pueda surgir sobre el cronograma.

Así, quienes deban utilizar la línea podrán reorganizar sus viajes afectados por las medidas y minimizar el impacto en el día a día.