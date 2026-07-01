La investigación por la muerte de Silvina Luna avanzará con una instancia judicial decisiva el próximo 4 de agosto. En esa oportunidad se llevará a cabo una nueva junta médica, convocada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 60 para profundizar el análisis pericial sobre las causas que derivaron en el fallecimiento. La modelo y actriz murió el 31 de agosto de 2023 y resta establecer si existieron responsabilidades penales atribuibles al médico Aníbal Lotocki.

La junta se desarrollará a las 10 de la mañana en la Morgue Judicial de la Ciudad de Buenos Aires y contará con la participación de peritos oficiales y de parte. Al finalizar, los especialistas deberán elaborar un dictamen conjunto que será incorporado al expediente judicial y será clave para el avance de la causa.

Las respuestas que podrían definir la causa

La convocatoria a una junta médica fue una decisión contestataria al pedido de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 1, que solicitó ampliar la pericia médica que se llevó adelante durante septiembre del 2025.

En esta nueva instancia, los expertos deberán pronunciarse sobre cuatro aspectos considerados fundamentales. Entre ellos, si existía algún tratamiento capaz de evitar la hipercalcemia que desencadenó la insuficiencia renal sufrida por Luna; en qué momento habría sido oportuno intervenir; si los controles posteriores a las intervenciones quirúrgicas fueron adecuados y si Lotocki estaba en condiciones de prever o impedir el deterioro que terminó provocando la muerte de la modelo.

Las conclusiones que surjan de esta evaluación médica podrían aportar elementos determinantes para esclarecer el grado de responsabilidad del médico en el desenlace fatal.

El antecedente que complica a Lotocki

La causa por la muerte de Silvina Luna se suma a un extenso historial judicial que involucra a Aníbal Lotocki. En 2022 fue condenado por lesiones graves reiteradas contra Luna y otras tres pacientes, después de comprobarse que utilizó microesferas de polimetilmetacrilato (PMMA) en zonas del cuerpo donde su aplicación no estaba autorizada y en cantidades superiores a las recomendadas.

En noviembre del 2023, la Cámara Nacional de Casación Penal agravó la condena, elevando la pena a ocho años de prisión e incorporando además el delito de estafa. También amplió a diez años la inhabilitación para ejercer la medicina, decisión que fue confirmada en el 2025.

Actualmente Lotocki permanece detenido, mientras avanza la investigación por la muerte de Silvina Luna, que podría sumarle una mayor condena.