Majul filtró en vivo lo que Milei ocultó durante "un mes": "Estuvieron"

Majul filtró en vivo lo que Milei ocultó durante "un mes".

Luis Majul reveló detalles del proceso interno que, según afirmó, encabezaron Javier Milei y Karina Milei para definir la salida de Manuel Adorni del Gobierno. El periodista sostuvo que la decisión fue el resultado de un mes de conversaciones en las que el Presidente evaluó distintas alternativas antes de avanzar con el cambio.

En La Nación Más, Majul aseguró que Javier Milei y su hermana, Karina Milei, trabajaron durante varias semanas en busca de una salida a la crisis política generada por el caso que involucraba a Manuel Adorni. "Javier Milei y Karina Milei estuvieron un mes sin que nadie se enterara discutiendo cómo se podía salir del tema Adorni", afirmó.

Según explicó, durante ese período el Presidente analizó diferentes alternativas antes de tomar una determinación. "Tenían plan A, plan B y plan C", reveló el conductor.

El supuesto efecto que tuvo la decisión en el Gobierno

Majul también aseguró que, una vez resuelto el camino a seguir, Milei fue quien tomó la decisión final y luego la transmitió a su hermana para que avanzara con la implementación. "Una vez que lo tuvieron listo, el Presidente lo decidió, se lo comunicó a Karina, Karina lo comunicó y generó primero un alivio dentro y fuera del Gabinete y, segundo, un consenso muy importante", sostuvo.

Majul filtró en vivo lo que Milei ocultó durante "un mes".

Para el periodista, la salida de Adorni produjo además un cambio en el clima político del oficialismo. "El Gobierno pasó de un día para el otro de ser un gobierno de confrontación a ser un gobierno de consenso", concluyó.