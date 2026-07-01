Meta está desarrollando negocio en la nube para vender el exceso de capacidad de IA: reporte

Varias personas caminan detrás del logotipo de la empresa Meta Platforms durante una conferencia en Mumbai.

Meta ​Platforms está desarrollando un negocio en la nube para vender el exceso ‌de capacidad informática ‌dedicada a la inteligencia artificial, informó Bloomberg News el miércoles, mientras los gigantes tecnológicos buscan rentabilizar sus costosas inversiones por preocupaciones sobre un gasto excesivo.

Los planes aún se encuentran en fase de ​desarrollo y es ⁠posible que la estrategia cambie, indicó ‌el informe, que citó a ⁠personas conocedoras del asunto.

Las ⁠acciones de Meta ganaban más de un 10% en las primeras operaciones de la sesión, ⁠mientras que las de las ​empresas de "neocloud" CoreWeave y Nebius ‌caían entre un 10% ‌y un 12%.

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Esta medida podría reducir ⁠la dependencia de Meta de los ingresos publicitarios y ayudarla a competir con las principales empresas de la nube, ​entre ellas ‌Amazon, Microsoft y Alphabet.

La empresa matriz de Instagram está barajando un servicio que permitiría a los desarrolladores acceder a modelos de IA alojados ⁠en su infraestructura, incluidos sus modelos Muse Spark, y pagar por la potencia de cálculo necesaria para ejecutarlos, según el informe.

Esto sería similar a Bedrock, de Amazon Web Services, que permite a los desarrolladores acceder ‌a modelos de IA de diferentes empresas.

Meta también sopesa vender capacidad informática de IA sin procesar, al estilo de proveedores de neocloud como CoreWeave, como parte de una ‌iniciativa interna denominada Meta Compute para ampliar y gestionar su negocio de infraestructura de IA, ‌señaló el ⁠informe.

Meta se negó a hacer comentarios. Reuters no pudo verificar ​de forma independiente la información del informe.

Con información de Reuters