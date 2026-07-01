Villa Berna: el pueblo escondido de Córdoba que parece de cuento y es ideal para unas vacaciones de invierno en familia.

A solo unos kilómetros de algunos de los destinos más visitados del Valle de Calamuchita, existe un rincón donde el tiempo parece haberse detenido. Rodeado de bosques de pinos, caminos de ripio, ríos cristalinos y montañas, Villa Berna se convirtió en una de las escapadas preferidas para quienes buscan descansar lejos del ruido y disfrutar de la naturaleza durante las vacaciones de invierno.

Con poco más de un centenar de habitantes permanentes, este pequeño pueblo cordobés conserva un aire alpino heredado de los inmigrantes suizos y alemanes que poblaron la zona. Cuando las temperaturas bajan, no es raro que alguna nevada pinte de blanco los bosques y transforme el paisaje en una postal digna de Europa.

Dónde queda Villa Berna y cómo llegar

Villa Berna se encuentra en el Valle de Calamuchita, a unos 112 kilómetros de la ciudad de Córdoba y a aproximadamente 20 kilómetros de Villa General Belgrano. Se puede acceder por la Ruta Provincial 5 y luego continuar por caminos de ripio, ya sea pasando por Los Reartes o por Athos Pampa. El trayecto en auto desde Córdoba capital demanda alrededor de dos horas y media.

Para quienes viajan desde Buenos Aires, el recorrido es de unos 730 kilómetros, lo que representa entre ocho y nueve horas de viaje en automóvil. Otra alternativa es volar hasta Córdoba capital y alquilar un vehículo para recorrer el último tramo.

Villa Berna se encuentra en el Valle de Calamuchita, a unos 112 kilómetros de la ciudad de Córdoba.

Qué hacer en Villa Berna durante las vacaciones de invierno

Aunque su principal atractivo es la tranquilidad, el pueblo ofrece numerosas actividades para disfrutar en familia.

Caminatas por senderos rodeados de bosques de robles, arces y pinos.

Cabalgatas guiadas para grandes y chicos.

Recorridos en bicicleta por caminos serranos.

Travesías en vehículos 4x4.

Avistamiento de aves y fauna autóctona.

Visitas a estancias y bodegas de la zona.

Excursiones hacia los ríos Del Medio y Los Reartes.

Escapadas de un día a La Cumbrecita, Villa General Belgrano o el dique Los Molinos.

Durante el invierno también abundan las casas de té y restaurantes donde es posible disfrutar chocolate caliente, tortas caseras, fondue, platos regionales y gastronomía centroeuropea, una marca registrada de esta región cordobesa.

¿Cuánto cuesta viajar a Villa Berna?

El presupuesto dependerá del tipo de alojamiento y del medio de transporte elegido, aunque sigue siendo una alternativa más económica que otros destinos serranos.

Como referencia para las vacaciones de invierno:

Cabañas para cuatro personas: desde $120.000 hasta $250.000 por noche, según servicios y ubicación.

Comidas en restaurantes: entre $18.000 y $35.000 por persona.

Cabalgatas o excursiones guiadas: desde $30.000 por persona.

Alquiler de bicicletas: desde $20.000 por jornada.

Los complejos de cabañas suelen ofrecer promociones para familias, desayuno incluido y espacios con parrilla, lo que ayuda a reducir los gastos durante la estadía.

A diferencia de otros puntos turísticos de Córdoba que reciben miles de visitantes cada invierno, Villa Berna mantiene un perfil tranquilo. No hay grandes centros comerciales ni vida nocturna intensa, la propuesta pasa por caminar entre bosques, respirar aire puro, descansar junto al hogar a leña y disfrutar del silencio.