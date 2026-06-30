Los nuevos sabores de la Independencia argentina: del alfajor de batata a gyosas fritas de queso azul y membrillo

La cheesecake de batata de Gino.

Cada 9 de julio se celebra el Día de la Independencia en Argentina y como siempre se empieza a pensar en opciones para almozar o cenar durante el feriado. Es por esto que distintos espacios porteños, anunciaron que realizarán peñas con música en vivo, platos tradicionales y también nuevos sabores que podrían instalarse dentro de las costumbres argentinas.

Chipá vigilante con queso azul y dulce de membrillo, alfajor de batata y ganache de chocolate, flan de membrillo y queso mascarpone, gyosas fritas de queso azul y membrillo, bành mi de panceta con chutney de membrillo, cheesecake de batata y una sfogliatelle patria son algunos de los platos que estarán disponibles del 9 al 15 de julio en restaurantes porteños por una nueva edición de Independencia de La Patriada Esnaola, una propuesta que reafirma el lugar del dulce de batata y el dulce de membrillo en la mesa argentina.

"La Patriada Esnaola nació para mantener vivos los sabores que forman parte de nuestra historia. Creemos que evolucionar no significa dejar atrás el origen, sino mantenerlo vivo. Por eso elegimos que el dulce de batata y el dulce de membrillo sigan presentes en nuevas mesas y a través de propuestas que sorprenden sin perder su esencia", señala Agustina Dana, Gerente de Marketing y Trade.

Cómo será la Independencia de La Patriada Esnaola

Durante toda la semana, distintos espacios gastronómicos de la Ciudad de Buenos Aires ofrecerán platos preparados con dulce de batata y dulce de membrillo. Parrilla Villegas participará con el flan de membrillo y queso mascarpone que incorpora el dulce desde la preparación; Onno presentará el chipá vigilante, con corazón de queso y dulce de membrillo, y su alfajor que reemplaza la naranja de su receta original por dulce de batata y conserva su ganache de chocolate y café.

Iberá presentará un Bành mi de panceta con chutney de membrillo y un budín de pan brioche con dulce de batata. Carmen se sumará con su Dulce Matrimonio que combina provolone ahumado en leña, almendras tostadas y panal de miel con dulce de batata o membrillo a elección de cada comensal y La Morena tendrá el queso y dulce Esnaola disponible toda la semana.

La cheesecake de batata de Gino.

Gino ofrecerá el cheesecake de batata, la sfogliatelle patria de batata y membrillo, y las pepas en sus dos variedades; mientras que Laserio llevará a la mesa una provoleta con cherrys asados y dulce de membrillo picante junto a sus gyosas fritas de queso azul y membrillo.

La Patriada Esnaola invita a mantener vivos sabores que forman parte de nuestra historia, sin solemnidad, con libertad y con sabor. A volver a esos gustos presentes en reuniones familiares, meriendas, postres, picadas y recetas que pasan de una generación a otra.