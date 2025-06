Batata o membrillo: cómo es la combinación de queso y dulce

Cómo se arma un vigilante

Hay un postre que los argentinos disfrutan de gran manera porque implica mezclar dos sabores tan opuestos como son lo dulce y lo salado: el vigilante. Sin embargo, la elaboración del vigilante expone una discusión bastante interesante sobre el uso de membrillo o dulce de batata. Dos opciones totalmente distintas que alteran el sabor que se va a experimentar.

Se trata de un postre que no demanda grandes reparos al momento de confeccionarlo, solo alcanza con cortar dos fetas de tamaños similares, colocarla una encima de la otra y comerlas. En lo que respecta al producto lácteo, se aconseja usar queso fresco, pero la opción de colocar una rodaja de queso Mar del Plata no está descartada porque es una modalidad que también se popularizó bastante.

"Te amo fresco y batata", expresó Olimpoprincess, como figura su usuario de X (Ex Twitter). En este caso, el nombre del postre se cambió porque se encuentra sujeto a las combinaciones que se aplicaron para formarlo. Mientras que la denominación de vigilante corresponde a una costumbre que tenían oficiales de policía de una comisaría del barrio de Palermo en 1920. Otra versión expone que era un tentempié que se acostumbraba a darle a los vigilantes barriales.

En lo que respecta al dulce a usar, hay una discusión más marcada sobre cuál es el original. Aunque algunos registros exponen que su origen está vinculado a un postre que los inmigrantes vascos trajeron y que hacían uso de "carne de membrillo", que se componía de este ingrediente y un queso que solo se conseguía en España. Es por ello que al momento de replicarlo se inclinaron por el queso cremoso.

Por otro lado, en el noroeste de la Argentina se sirve una versión diferente que presenta la selección de queso fresco y el dulce de cayote o de tuna. En el noreste la fórmula cambia bastante porque el dulce es de mamón y en el Litoral se agrega el dulce de naranjas amargas. Mientras que en las provincias que se encuentran en el sur hacen uso de un queso de oveja, además de que se inclinan por la utilización de dulce de saúco, de frambuesas o de maqui.

¿Qué es el postre "Camionero"?

Otro postre que tiene una gran popularidad es conocido como el camionero y se vincula con aquellas personas que recorren las rutas de la Argentina en el transporte de animales, alimentos, maderas y demás productos. Este tipo de trabajo demanda un particular estilo de vida porque pueden ser varios los días fuera de las comodidades del hogar. En la alimentación se desprenden elaboraciones que no demandan muchos pasos, ya que no se cuenta con ciertas comodidades al cocinar.

En lo que respecta al postre, se menciona que se trata de un nombre más que recibe la combinación de queso fresco y dulce de membrillo. Aunque esta última elección puede sufrir una serie de cambios de acuerdo con la región de la Argentina en la que el conductor se encuentre. También el gusto de las personas influye bastante.