No va más: la decisión de La Nación + con Trebucq y Majul por el bajo rating

No va más: Majul y Trebucq se enteraron lo peor.

Jorge Rial "prendió" el ventilador y adelantó un escándalo que se avecina en LN+ ante la crisis por el bajo rating. Según reveló el conductor de Argenzuela (C5N) los periodista Luis Majul y Esteban Trebucq podrían estar en una situación muy comprometida.

Una placa de la cuenta de Twitter de Real Time Rating informó que LN+ se encuentra atravesando una fuerte baja de audiencia. "PREOCUPACIÓN EN LA NACIÓN POR EL BAJO RATING DEL CANAL: ayer promedió solo 1.7 y quedó CUARTO entre los canales de noticias", escribió junto a una placa con el logo del canal y las fotos de Luis Majul, Esteban Trebucq, Cristina Pérez y Horacio Cabak.

El tuit de Rial sobre la situación de Majul y Trebucq en LN+.

El conductor Jorge Rial se hizo eco de esta información y lanzó un demoledor pronóstico para el futuro de las estrellas del canal en caso de que el panorama de rating no cambie: "Parece que le dieron un ultimátum de 60 días. Se vienen cambios. En la cúpula y entre los periodistas". Por el momento, ninguna de las figuras involucradas en el posteo salieron a dar declaraciones sobre su situación en LN+ en medio de la crisis de rating que viene desde inicios del 2025.

"El Pelado" Trebucq fue humillado al aire y le anunciaron lo peor: "Otro programa"

Alfredo Casero le hizo pasar un acalorado momento al "Pelado" Trebucq en una entrevista y se produjo una tensa situación entre el actor y el conductor que terminó de la peor manera. "No me respetás", sentenció el comediante dejando sin palabras a Trebucq y su equipo.

Casero estuvo como invitado del programa de Esteban Trebucq en el stream Bondi, donde unos ruidos extraños que ocurrieron durante la entrevista lo sacaron de quicio y quebraron el clima en el estudio."Che, yo no puedo hablar si hay quilombo. Perdónenme pero no puedo. Si hablan me voy a la mierda, porque sino estoy hablando al pedo. Me invitan y al pedo...", sostuvo el actor de Cha cha cha antes de mirar hacia el origen del problema: personas de otro programa que estaban hablando fuera de cámara.

La situación no se calmó ya que Alfredo Casero optó por irse de forma intempestiva y dejar al "Pelado" Trebucq sin contenido y descolocado. "No, no, vení", trató de frenarlo Trebucq antes de que el comediante asegurase con indignación: "Me voy, si no me respetás cuando estoy hablando...". "Vení que yo te estoy respetando", trató de frenarlo Trebucq, pero fue imposible. "Es otro programa, yo no tengo nada que ver, yo pedí silencio...", aseguró en su último intento por retener al comediante.

Alfredo Casero terminó yéndose del estudio enfurecido y el "Pelado" Trebucq quedó totalmente humillado al aire de su programa. "Se fue Alfredo, se enojó por el ruido que había detrás", sostuvo, aún confundido por el conflictivo cruce con el comediante.