Lo confirmó Rial: los detalles del "romance" entre un periodista casado y una aliada de Milei

La bomba política de Jorge Rial.

Jorge Rial "prendió el ventilador" y arremetió contra el Gobierno de Javier Milei revelando que una importante funcionaria del Gobierno estaría teniendo un romance con un famoso periodista oficialista. "Él está casado", aseguró Rial jugando a un enigmático que podría traer un alto costo político.

Al aire de Argenzuela (C5N) Jorge Rial rompió el silencio y habló del romance entre un periodista y una funcionaria de Milei: "Él está casado con una pareja de hace muchísimos años. Él es periodista, ella es una funcionaria importante de este Gobierno. (Él) Es un polirubro. Es un tipo con una larga trayectoria, cuestionado, pero vigente y siempre cae bien parado... No sé si es ensobrado pero un sobre tuvo que ver con su carrera".

"Yo lo conozco", siguió contando Jorge Rial a la par que deslizó que no convive con su mujer durante la semana y que solo se encuentran los fines de semana, lo que le da rienda libre para vivir su aventura "de trampa". "Ellos (el periodista y la funcionaria del Gobierno) se encuentran en Libertador y Salguero, en un edificio de la zona. Él tiene un departamento ahí, es una zona de empresarios muy importantes. Ellos se conocen de hace mucho antes. No es Pato Bullrich pero es tan importante como ella", sentenció Rial a la par que remarcó que se trata de un periodista que actualmente está en radio y televisión.

Jorge Rial siguió con su enigmático y dio algunas pistas más sobre la identidad de los involucrados en el apasionado romance que podría poner en jaque al Gobierno de Javier Milei. Sobre el periodista famoso y casado que estaría "de trampa", el conductor de Argenzuela deslizó: “ocupa el prime time de la televisión argentina. (...) Laburó en todos los canales menos en este (C5N)”. Y sobre la funcionaria sostuvo: “ella es un perfil bajo, casi que no lo conozco la voz”.

Una actriz lanzó una grave denuncia contra Rial: "Casting sábana"

Invitada a Bondi Live, la actriz Barbie Di Rocco charló con Ángel de Brito y su equipo y reveló que fue acosada por Jorge Rial. "Me pasó hace poco con Jorge Rial. Me empieza a seguir (en las redes) y, como con cualquier conductor que me empieza a seguir, le pregunté si había un espacio disponible porque siempre está bueno escuchar voces trans. Me responde 'la verdad que está bueno escuchar voces trans. Tengamos una reunión. Vení a casa'", contó Bárbara en el stream.

Barbie Di Rocco reveló que accedió a ir a la casa del conductor, pero la reunión de trabajo no tardó en desvirtuarse: "Llevé los libros infantiles como una pelotuda, fui a la casa y cuando empezó con 'que linda piel que tenés'...". En ese momento, Ángel de Brito la cortó y le preguntó: "¿Perdón?, ¿te empezó a tocar?". "Sí. Ahí agarré y le dije: 'yo vine a saber si podía conseguir laburo, no vine a que me gatees. Si vos me decís de entrada 'quiero salir a cenar', yo te digo sí o no pero no me entrés por el lado del libro infantil como una pelotuda, porque yo vine a pedir laburo'", respondió la actriz. "La metodología de hace 30 años sigue intacta... el casting sábana", sostuvo Carla Conte. "Eso es acoso", disparó De Brito.