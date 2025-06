Sorpresa por los celulares iPhone compatibles con iOS 26: la lista oficial de Apple

La compañía Apple presentó el nuevo sistema operativo iOS 26 y generó sorpresa con la lista de celulares iPhone que serán comparibles.

La empresa Apple reveló el nuevo sistema operativo iOS 26 y ya es una realidad luego de una gran expectativa y cientos de rumores. La sorpresa más grande para los fanáticos de la tecnología van más allá de las mejoras porque se confirmó un rediseño visual que promete marcar un antes y un después. Así como el cambio de nombre inesperado, también vio la luz la lista de celulares iPhone que recibirán la actualización.

De esta manera, la compañía estadounidense enumeró los iPhone se quedan en carrera y cuáles se despiden de las actualizaciones por un año más. Cabe recordar que el año pasado, con iOS 18, la jugada fue "para todos y todas", porque ningún modelo de iPhone se quedó afuera, lo que generó un alivio generalizado. Pero, eso no es la regla.

En ese sentido, podemos mencionar que el iOS 17, que dejó en la lona a los iPhone X, iPhone 8 y iPhone 8 Plus. Por lo tanto, Apple tiene su costumbre de hacer recortes y este año no fue la excepción. La gran pregunta que flotaba en el aire era qué pasaría con los modelos de 2018. Los rumores volaban y planteaban que el iPhone XR, el iPhone XS y el iPhone XS Max ya no la verían con iOS 26. Y, para la tristeza de muchos, Apple confirmó que estos tres modelos quedan fuera de juego.

Por otra parte, por si fuera poco, la Apple Intelligence sigue siendo un club exclusivo. Si no tenés un chip A17 Pro o superior, andá olvidándote de esas funciones. Esto significa que solo los iPhone 16, el iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max disfrutarán de esa herramienta. Algo que, a decir verdad, ya venía pasando con iOS 18, así que no es ninguna sorpresa

La lista de celulares iPhone que tendrán el iOS 26

Así que, sin más preámbulos, acá está la lista oficial de los iPhone que sí van a poder actualizar a iOS 26:

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Plus

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Plus

iPhone 15

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Plus

iPhone 14

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone SE (2022)

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone SE (2020)

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11