Milei celebró el fallo de la Corte contra Cristina Kirchner: "Justicia"

Javier Milei se expresó tras la condena firme de la Corte Suprema de la Nación contra Cristina Fernández de Kirchner.

Luego de que la Corte Suprema de la Nación dejara firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre el caso conocido como “Vialidad”, Javier Milei se expresó en redes sociales. El presidente de la Nación, que se encuentra de gira internacional, celebró el fallo, prefirió no nombrar a la referenta máxima de la oposición y volvió a atacar a los periodistas.

"Justicia. Fin. PD: la República funciona y todos los periodi$ta$ corrupto$, cómplices de político$ mentiro$o$, han quedado expuesto en sus opereta$ sobre el supuesto pacto de impunidad", escribió el dirigente de la ultraderecha argentina en su perfil de X (ex Twitter).

Mientras continúa su paseo por Israel, en donde se reunirá con el primer mandatario, Benjamin Netanyahu, Milei se tomó un tiempo en su agenda diplomática para festejar la decisión del máximo Tribunal, constituido en la actualidad por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

En la Casa Rosada daban como un hecho que Cristina finalizaría condenada y hasta ya existe un plan para realizar el operativo de traslado a un penal, cuando el fiscal determine su encarlamiento. Si bien el oficialismo había dejado trascender que no se metería en el proceso, lo cierto es que el Gobierno ahora puede pensar una estrategia para las próximas eleccionas legislativas sin CFK, en las que la propia dirigente había confirmado que se presentaría como diputada provincial por la tercera sección.

Por su edad, podría cumplir arresto domiciliario

Si bien la condena a seis años de prisión habilita una pena de cumplimiento efectivo, la ley contempla la prisión domiciliaria para personas mayores de 70 años. De acuerdo al artículo 32 de la Ley 24.660, uno de los motivos para otorgar este beneficio es, precisamente, la edad del condenado.

Ella cumplió 72 años en febrero y, por lo tanto, los jueces de ejecución deberán decidir si corresponde el arresto domiciliario o una pena en una unidad penitenciaria. Además de la edad, se podrán considerar otros factores como su estado de salud, condiciones personales y posibles riesgos procesales.

Qué dijo la expresidenta previamente

Frente a versiones que anticipaban un fallo adverso contra la líder del PJ, la expresidenta apuntó el pasado sábado contra el Poder Judicial, al que volvió a llamar "Partido Judicial". "Tienen miedo y, por lo tanto, no creen que puedan organizar algo enfrente nuestro", dijo respecto a la persecución que ejercen sobre ella "los sectores hegemónicos".

Durante un acto en la sede del PJ, la exmandataria planteó que "hay momentos en la historia que cuando determinados personajes caminan libres por la calle, estar adentro es un certificado de dignidad personal y política". Y detalló: "Mientras caminan por la calle libres de polvo y paja los que hicieron megacanjes, los que endeudaron al país, los de los parques eólicos, los del Correo Argentino y créanme que estar presa es un certificado de dignidad, créanlo porque lo siento de esa manera".

En el acto que lideró el fin de semana en Corrientes, afirmó: “Salió el anuncio y se desataron los demonios. Comenzaron a pedir de todos lados que me metan presa”. Y, en el mismo sentido, agregó: “Si estoy acorralada, ¿por qué no me dejan competir y me ganan?”.