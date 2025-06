Se corta o se muerde: cuál es la manera correcta de comer un alfajor

Una de las golosinas que más se consumen en diferentes partes de la Argentina es el alfajor, debido a que existen una gran cantidad de elaboraciones y recetas. Aunque no es la única diferencia que se puede apreciar, porque no todos lo comen desde el envoltorio, mientras otros optan por cortarlo en pedazos. Si bien no se altera el sabor y la calidad, esta decisión marca dos caminos bien separados.

Hay fiestas nacionales, premios internacionales y reseñas en base a encuestas hechas en la calle para tratar de encontrar el mejor alfajor que se puede conseguir en los kioscos o cualquier otro lugar que venda la golosina. Sin embargo, hay dos discusiones que comenzaron a crecer de gran manera: una se vincula con la forma de comerlos y las que apuntan a recetas que agregan ingredientes que se alejan de la fórmula tradicional.

"Top top eh. 10 veces más que el Rasta", expresó Motorpsicos, como figura su usuario de X (Ex Twitter). La imagen muestra la minitorta clásica de Águila. "No es un alfajor", le respondió una persona en los comentarios. "Es una falta de respeto total compararlo con el Rasta", agregó una segunda que se sumó al repudio que se desató. Aunque hay personas que apoyan la elección. "Definitivamente, el mejor", señaló una mujer.

Otro punto de polémica en el posteo fue la mordida que había del alfajor. Para algunos, la mejor manera de consumirlo es sacarlo y cortarlo en varios pedazos para una degustación de mayor calidad. En especial cuando se trata de porciones grandes. Mientras que otros optan por la decisión de consumir la golosina desde el paquete y a medida que se van produciendo los mordiscos.

Lo cierto es que ambas técnicas son válidas y depende de las preferencias de cada uno. No obstante, hay una especie de "manual de estilo" para que el consumo sea elegante, y el mismo demanda colocar al alfajor sobre un plato y cortarlo a la mitad. Esto podría quedar reservado para determinados contextos en donde está mal visto tomar a los alimentos con la mano.

¿Qué alfajor es el más vendido en la Argentina y dónde se consigue?

La elaboración del ranking sobre el alfajor más vendido de la Argentina generó sorpresas, debido a que muchos pensaron en las marcas tradicionales. Sin embargo, la respuesta final que fue entregada por los comerciantes expone a un producto que su lanzamiento se llevó a cabo en el 2022, además de que todavía no es posible encontrarlo en varias provincias.

De acuerdo al listado de Infokioscos, el producto que más se vende le pertenece a Rasta, mientras que la segunda posición quedó en manos de Guaymallén y el Fantoche completó el podio. La sorpresa fue que Jorgito en su versión común se ubicó en el cuarto lugar. "Marcando un ascenso meteórico sin precedentes en el mundo de los alfajores", expresaron desde la web sobre el resultado del estudio realizado.