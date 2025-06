En una insólita defensa, la enfermera Agüero cuestionó a las mamás de los bebés asesinados: "Guionadas"

A pocos días de que se conozca el veredicto que podría condenarla, Brenda Agüero, la enfermera acusada de haber sido la autora de los homicidios de los bebés recién nacidos en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba, volvió a reiterar su inocencia durante el cierre del juicio y, de manera polémica, acusó a las madres de los menores de estar “guionadas”.

El proceso judicial busca esclarecer responsabilidades de lo ocurrido entre el 18 de marzo y el 6 de junio del 2022. Agüero es la principal acusada por los ataques: la mujer se encuentra detenida bajo prisión preventiva desde el 19 de agosto de 2022 y fue imputada por el delito de “homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado". Dos meses después, la Justicia confirmó que la detenida había buscado en Google cómo dosificar potasio e insulina en chicos recién nacidos.

Luego de las audiencias realizadas esta semana donde las familias pusieron en palabras la tragedia que los marcó para siempre, Agüero volvió a tomar la palabra ante el jurado popular y los jueces de la Cámara en lo Criminal y Correccional de 7° Nominación y realizó una polémica defensa: “Sé que no hice nada de lo que se me está acusando, eso me da muchísima tranquilidad. Yo sé que no hice nada”, aseguró.

En su intervención, la imputada denunció haber sufrido un trato desigual respecto a los otros imputados en la causa. “Hubo muchísima desigualdad con el resto de los imputados, ellos no llevan el tiempo que llevo yo detenida, no tienen la carátula que tengo yo”, advirtió. Luego, afirmó que, a pesar de las acusaciones, no es "una asesina serial como lo han hecho ver antes de que empezara este juicio”.

De acuerdo con la información recopilada por El Doce.tv, uno de los momentos más tensos ocurrió cuando Agüero cuestionó la forma en que las madres de los bebés presentaron sus declaraciones. “Me dolió un montón ver a las mamás sentadas con un papelito. Vos decís ‘se te murió un hijo’, no sé por qué la necesidad de guionarlas”, criticó.

“Perdón, pero me resultó muy chocante eso. Es algo que no me pasó nunca y espero nunca tener que vivirla, pero todo el guion... no, no”, continuó al remarcar que “con todos los alegatos y testigos, ha quedado claro que no fueron asesinatos ni intentos de homicidio”.

Durante el proceso judicial, a Agüero se le realizaron cuatro entrevistas semiestructuradas y tres con técnicas de exploración psicológica. A su vez, se buscó información sobre su perfil con vecinos de su barrio y excompañeros de trabajo. Los peritos oficiales y de parte expusieron el perfil psicológico de la mujer. Los análisis fueron llevados a cabo en octubre de 2022, y en enero de este año el informe se amplió tras su primera declaración frente al Tribunal. Asimismo, se incautaron cerca de 13 fotografías del celular de Agüero: dichas imágenes son de animales tratados como bebés, menores internados y hasta fotos de ella mostrando el vientre.

La Fiscalía solicitó que Agüero fuera condenada a prisión perpetua, mientras que el resto de los 10 imputados podrían afrontar penas de entre uno y cuatro años por encubrimiento y distintas irregularidades administrativas. En caso de ser condenados, también enfrentarían inhabilitaciones para ejercer sus cargos. El 18 de junio se conocerá el veredicto del tribunal y el de los jurados populares.

Asesinato de bebés en Córdoba: además de Agüero, quiénes son las 10 personas imputadas