Córdoba: la enfermera acusada de matar bebés en el Hospital Neonatal aseguró que "no podría volver a tocar a un niño"

Este martes 7 de enero continuó el debate oral y público que busca esclarecer responsabilidades en los presuntos ataques seriales a los 13 recién nacidos en 2022.

En la segunda jornada del juicio histórico en los Tribunales II de la provincia de Córdoba, Brenda Agüero, la enfermera acusada de asesinar a cinco recién nacidos y poner en riesgo la vida de otros ocho que se encontraban en el Hospital Provincial Materno Neonatal , habló durante casi una hora ante el juzgado y afirmó que "las muertes de los bebés existieron", pero que no puede ser que la sigan "bombardeando como la culpable de todo eso".

Este martes 7 de enero continuó el debate oral y público que busca esclarecer responsabilidades en los presuntos ataques seriales a los 13 recién nacidos, entre el 18 de marzo y el 6 de junio del 2022. Agüero se encuentra detenida bajo prisión preventiva desde el 19 de agosto del mismo año. Dos meses después, la Justicia confirmó que la detenida había buscado en Google cómo dosificar potasio e insulina en chicos recién nacidos.

En el primer día del juicio, la audiencia se extendió por más de 6 horas. Se leyó la acusación y luego tanto abogados querellantes como los defensores realizaron sus alegatos con un tiempo limitado que fue bastante tolerante por parte del Tribunal. A lo largo de su declaración de hoy, Agüero evitó entrar en detalles sobre los hechos específicos que la vinculan con las muertes de los bebés, tal como había solicitado su abogado, Gustavo Nievas, quien insistió en que solo se referiría a su vida personal y profesional, sin abordar las acusaciones directas.

De esta manera, la enfermera reafirmó su inocencia y aseguró que el caso “convirtió el sueño de su vida en una pesadilla”. “No podría volver a hacer lo que tanto quería y por lo que tanto luché. Hice de todo por entrar a un área que hoy no podría trabajar. No puedo creer que el lugar por el que tanto luché para entrar, el lugar que tanto amaba me arruinó la vida”, manifestó.

En su testimonio, sostuvo que se sintió atacada injustamente y que, pese a “todo lo que dijeron”, se demostró que nada era cierto. “Me hicieron muchísimo daño. Salieron a decir un montón de cosas que no eran ciertas. Salieron a decir que era paciente psiquiátrica. Me hicieron ocho pericias, en ninguna de esas salió nada de lo que decían", añadió.

Además de Agüero, serán juzgados 10 exfuncionarios del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, entre ellos la exdirectora del hospital Liliana Asís, quien viene cumpliendo con prisión domiciliaria, y el exministro de Salud de la Provincia Diego Hernán Cardozo.

Según detalló el diario La Voz del Interior, el abogado querellante, Carlos Nayi, tomó la palabra e indagó en datos personales sobre su profesión y las tareas que realizaba. Además, la acusada reveló que está estudiando abogacía dentro de la cárcel.

Antes del inicio del segundo día del juicio, el abogado Nievas realizó una polémica defensa y manifestó que, por ahora, la acusación contra la enfermera “es la interpretación de los hechos que hizo el Ministerio Público Fiscal, pero es apenas una acusación en términos potenciales, que podrían o no haber ocurrido los hechos de esa manera”.

En este sentido, sostuvo que Agüero es inocente porque “no hay una prueba directa” contra ella. “Hemos acreditado que nuestra hipótesis es que hubo una sepsia generalizada, porque el hospital neonatal y específicamente el centro obstétrico era una mugre”, planteó el abogado en diálogo con Radio Rivadavia.

“Los bebés muertos no murieron todos de lo mismo, sino que en algunos casos por afecciones congénitas o de las propias madres. Nosotros, por una cuestión de respeto, no hemos querido decirlo hasta ahora, pero surge de las planillas de las historias clínicas de las mamás, que había una que tenía SIDA, dos Sífilis, tres problemas renales y eso terminó afectando a los bebés”, dijo.