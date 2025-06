Juicio por el asesinato de bebés en Córdoba: las dolorosas palabras de las madres antes del veredicto

El histórico juicio que busca determinar las responsabilidad por las muertes y ataques seriales a 13 recién nacidos en el Hospital Neonatal de la ciudad de Córdoba ingresa en su tramo final. Con una mezcla de dolor, impotencia y valentía, madres y padres pusieron en palabras la tragedia que los marcó para siempre, cinco familias brindaron su penúltima palabra este lunes ante el tribunal de la Cámara y los jurados populares.

En la audiencia de este lunes, ante la Cámara Séptima del Crimen de Tribunales II de la Capital provincial, cuatro madres hablaron y una pidió que su abogada representante leyera unas palabras de su autoría. Las mamás cuestionaron duramente los dichos de uno de los abogados de la principal acusada, la enfermera Brenda Agüero. En sus alegatos, el defensor de la enfermera insinuó que las madres cambiaron algunos detalles de sus relatos por el dinero de la indemnización.

Agüero permanece detenida con prisión preventiva desde el 19 de agosto de 2022, imputada por el delito de "homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado". La Justicia confirmó dos meses después que la detenida había realizado búsquedas en Google sobre la dosificación de potasio e insulina en recién nacidos. Además, se juzga la responsabilidad de 10 exfuncionarios del hospital y del Ministerio de Salud, por presuntas omisiones y encubrimientos. Sobre algunos médicos pesa también la acusación de falsedad ideológica.

En una audiencia realizada a comienzos de mayo, el abogado Nicolás Ruades hizo una argumentación sobre la implicancia de los imputados y adhirió al pedido de penas del querellante Carlos Nayi. De esta manera, pidió prisión perpetua y seis años para el exministro de Salud cordobés Diego Cardozo y también para la exdirectora del hospital Liliana Asís.

El dolor de las madres y padres que perdieron a sus hijos: "Se nos cayó el mundo"

Yoselín Rojas es la mamá de Angeline Rojas, una beba que nació sana, se descompensó y falleció el 6 de junio. “Mi bebé fue envenenada con potasio”, dijo la mujer entre lágrimas durante una de las audiencias realizadas en enero.

En la audiencia de este lunes, Yoselín rogó por justicia: "Si la memoria de nuestros hijos queda en el olvido o si se hace justicia, eso marcará la diferencia. Sólo pido que lo que decidan sirva para que el sistema de salud cambie. Para que cualquier madre humilde pueda atenderse tranquila en un hospital público sin salir con los brazos vacíos”.

“Vinimos con el peso de la verdad. Lo que vivimos no es un juego: es el dolor más grande que nos dejaron marcado. No quiero que mi hija sea olvidada. No vengo a señalar culpables: vengo a buscar verdad y justicia”, siguió. Mientras que su pareja, Jaime Cornelio Pérez, agregó: “Pedimos que se haga justicia y que esto no quede impune”.

Francisco Calderón nació y falleció horas más tarde. “Fue terrible enterarnos de esa forma. Se nos cayó el mundo”, aseguró desconsolada Vanessa Cáceres, la mamá de Francisco. El bebé había nacido por cesárea el 18 de marzo de 2022 a las 11.46 y falleció durante la noche de ese mismo día. En el comienzo de su primera declaración, Vanessa aseguró que Francisco "era un bebé esperado". La mujer confirmó que se hizo cinco ecografías, que dentro de esos estudios había controles que certificaron el buen estado del corazón del niño y que tanto ella como el niño en gestación estaban sanos.

El dolor sigue intacto y los padres luchan por justicia. “Cuando salió a la luz la causa, me parecía una película de terror. Pasé días sentada frente a una computadora, intentando entender. No confiaba en nadie. Necesitaba hacerlo yo, porque nos quitaron la confianza”, aseguró Vanessa.

En ese sentido, contó que su familia quedó destruida: “Mi hijo mayor tenía 9 años. Hace poco me dijo: ‘Soy el único que no conoció a Fran’. Mi hija perdió años de colegio, toma pastillas. Esto dejó un daño inmenso”. Luego, recriminó el accionar médico: “Nos decían: es un caso aislado. Ahora son ustedes (el jurado) los que pueden hacer algo por nuestros hijos. Nunca nos enceguecimos por odio. Salimos del hospital sin respuestas. Espero no salir de esta sala igual”.

Otro de los terribles casos fue el de Benjamín Luna, quien falleció el 23 de abril de 2022. Damaris Bustamante, madre del menor, dio un desgarrador relato en el que denunció violencia obstétrica y malos tratos por parte del personal médico. “A Benja lo mataron”, apuntó. “Escuchar a Brenda (Agüero) decir que si algo le pasaba a mi hijo iba a ser mi culpa… Me cuesta hasta ir al dentista, por el terror que me quedó sembrado”, lamentó. Y dijo entre lágrimas: “Cuando volví a casa sin mi hijo, sentí que no servía para ser madre. Se me reían en el hospital cuando pedía ayuda. Me dijeron que no sabían que mi hijo se había muerto. Nos trataron como enemigos”.

Damaris contó que tiene una pesadilla recurrente: “Sueño que mi hijo corre y no lo puedo alcanzar”, y contó que se fue del hospital con moretones y que al día siguiente quiso regresar y se le rieron en la cara. Su caso sentó precedente para que se investigara la violencia obstétrica en el hospital.

Mientras que Julieta Guardia y Enrique Benítez, padres de Ibrahim, expresaron su dolor en la última audiencia: “Nos arrebataron una parte de nosotros. Nuestro hijo no murió por algo natural, sino que fue asesinado. Es muy difícil estar aquí y decir esto”, expresó Julieta. “Estuve noches sin dormir, tomando pastillas. Pensé en no querer vivir. Nadie puede entender lo que sentimos. Fue muy difícil enterrarlos, desenterrarlos y volver a enterrarlos”, aseguró la mamá.

Al jurado, les dijo: “Ahora les toca a ustedes decidir por ellos. Hagan justicia”. Mientras que Enrique cuestionó al abogado de la enfermera: “Decir que las madres fingen su dolor es una falta de respeto. Esta señorita tiene que estar presa. Matar a bebés es inhumano”.

El juicio entra en su etapa final

El juicio continuará con las últimas palabras de los familiares que faltan y la de los 11 imputados durante las jornadas de este martes 10 y miércoles 11 de junio.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) decidió que los imputados den su última palabra en orden cronológico. Al final de la jornada, se decidió que será la enfermera Agüero la última en hablar. El 18 de junio se conocerá el veredicto del tribunal y el de los jurados populares.