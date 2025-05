Juicio por el ataque a bebés en Córdoba: polémica defensa de los abogados del ex ministro de Salud Este miércoles fue el turno del último alegato defensivo, a cargo de los representantes del ex ministro de Salud de la provincia Diego Cardozo. Los abogados remarcaron que los querellantes "no nombraron los indicios que llevan a concluir que Cardozo sabía" sobre los casos en el Hospital Neonatal.

28 de mayo, 2025 | 17.02 Este miércoles fue el turno del último alegato defensivo, a cargo de los abogados Maximiliano García y Germán Matheu. El histórico juicio que busca determinar las responsabilidad por las muertes y ataques seriales a 13 recién nacidos en el Hospital Neonatal de la ciudad de Córdoba ingresa en su tramo final. En menos de 4 meses, cinco niños fallecieron y otros ocho sobrevivieron. De este modo, el 18 de junio se conocerá el veredicto para la principal apuntada, la enfermera Brenda Agüero, y el resto de los acusados. Agüero permanece detenida con prisión preventiva desde el 19 de agosto de 2022, imputada por el delito de "homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado". La Justicia confirmó dos meses después que la detenida había realizado búsquedas en Google sobre la dosificación de potasio e insulina en recién nacidos. Este miércoles fue el turno del último alegato defensivo, a cargo de los abogados Maximiliano García y Germán Matheu, representantes del ex ministro de Salud de la provincia Diego Cardozo. Las presentaciones hicieron eje en que Cardozo "hizo lo que tenía que hacer en el momento en que se enteró de los primeros casos” el 7 de junio, que los hechos dejaron de ocurrir luego de las medidas que ordenó y que la Justicia tenían información que desde el 10 de junio confirmaba que había actos criminales, un dato que no se compartió y que no produjo ninguna investigación hasta casi un mes después. “Hubo interpretaciones sesgadas de la prueba y algunos querellantes le hicieron decir a los testigos algo que no dijeron”, dijo García, en el inicio de las conclusiones. Además, remarcó que los querellantes "no nombraron los indicios que llevan a concluir que Cardozo sabía" sobre los casos. "El único hecho que está probado es que era el ministro de Salud de la provincia y que por lo tanto él podía saber, que debían haberle informado, pero ninguna inferencia permite saber que él sabía”, agregaron. MÁS INFO Córdoba Asesinato de bebés: la defensa de la enfermera pidió su absolución Por su parte, Matheu señaló que "existía un sistema de salud muy comprometido, con fuertes demandas, en una crisis sanitaria, la más importante en la historia de Córdoba y nos olvidamos de eso". Y lanzó: "A este contexto los acusadores lo han omitido adrede”. A su vez, respondió el cuestionamiento sobre la falta de seguimiento de la denuncia. “Las órdenes de un superior se cumplen, si no se cumplen, se tienen que reportar, de lo contrario se dan por cumplidas. Así funciona”, afirmó Matheu, quien remarcó que “Cardozo dio por hecho de que si hubiera existido algún problema hubiera sido notificado”. En una audiencia realizada a comienzos de mayo, el abogado Nicolás Ruades hizo una argumentación sobre las responsabilidades de los 10 exfuncionarios y adhirió al pedido de penas del querellante Carlos Nayi. De esta manera, pidió prisión perpetua y seis años para Cardozo y también para la exdirectora del hospital Liliana Asís. Los abogados que los querellantes "no nombraron los indicios que llevan a concluir que Cardozo sabía" sobre los casos. Asesinato de bebés en Córdoba: quiénes son las 11 personas acusadas en el juicio Brenda Agüero: sospechada de ser la autora material de los crímenes. Está acusada de “ homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado, en contexto de serialidad criminal (cinco hechos) y homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado, en contexto de serialidad criminal en grado de tentativa (ocho hechos).

Brenda Agüero: sospechada de ser la autora material de los crímenes. Está acusada de "homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado, en contexto de serialidad criminal (cinco hechos) y homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado, en contexto de serialidad criminal en grado de tentativa (ocho hechos).

Diego Cardozo, exministro de Salud: omisión de deberes de funcionario público y encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por su calidad de funcionario público.

Pablo Carvajal, exsecretario de Salud: omisión de deberes de funcionario público y encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por su calidad de funcionario público.

Liliana Asís, exdirectora del Neonatal: omisión de los deberes de funcionaria pública, encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionario público y encubrimiento por ocultamiento y destrucción de pruebas agravado por la calidad de funcionario público. Está detenida con prisión domiciliaria.

Claudia Ringelheim, ex subdirectora médica del Neonatal: omisión de deberes de funcionaria pública y encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por su calidad de funcionario público.

Marta Gómez Flores, exjefa de Neonatología del Neonatal: omisión de deberes de funcionaria pública y encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por su calidad de funcionario público. También se le atribuye falsedad ideológica.

Adriana Moralez, médica del Neonatal: omisión de deberes de funcionaria pública y encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por su calidad de funcionario público.

Alicia Ariza, exjefa de Enfermería del Neonatal: omisión de deberes de funcionaria pública.

Alejandro Escudero Salama, ex subdirector administrativo del Neonatal: omisión de deberes de funcionario público y encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por su calidad de funcionario público. Tiene otra causa abierta por la reunión secreta con el fiscal Guillermo González y el jefe de la morgue judicial Moisés David Dib que está bajo análisis del fiscal de Cámara Julio Leiva.

María Alejandra Luján, médica del Neonatal: omisión de deberes de funcionaria pública y falsedad ideológica.

Alejandro Gauto, ex director de Legales del Ministerio de Salud: omisión de deberes de funcionario público y encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por su calidad de funcionario público

Cronograma del tramo final del juicio en Córdoba

Según informó el medio El Doce, el cronograma previsto para esta etapa incluye los alegatos de las últimas defensas:

Lunes 9 y martes 10 de junio: intervención de familiares y víctimas.

Miércoles 11 y miércoles 18 de junio: turno de los acusados para pronunciar sus últimas palabras antes del veredicto.

