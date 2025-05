La defensa de la enfermera pidió su absolución en el juicio de los bebés asesinados de Córdoba: "Perejil"

En la jornada de este lunes, finalizó el alegato de la defensa de la enfermera Brenda Agüero, la principal sospechosa por la muerte de cinco bebés y el ataque a otros ocho recién nacidos atacados en el Hospital Materno Neonatal de la ciudad de Córdoba. El abogado Gustavo Nievas se encargó de minimizar las acusaciones presentadas en el histórico juicio al asegurar que “los indicios que existían se fueron desvaneciendo”.

La Cámara Séptima del Crimen investiga los hechos ocurridos entre el 18 de marzo y el 6 de junio de 2022 para determinar responsabilidades. Agüero permanece detenida con prisión preventiva desde el 19 de agosto de 2022, imputada por el delito de "homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado". La Justicia confirmó dos meses después que la detenida había realizado búsquedas en Google sobre la dosificación de potasio e insulina en recién nacidos.

Algunas audiencias atrás, el fiscal Sergio Ruiz Moreno repasó una serie de pruebas que, a su entender, demuestran que las descompensaciones repentinas de los bebés sanos solo pueden explicarse con una mano asesina. Además, reafirmó que las inyecciones de potasio e insulina que se detectaron fueron intencionales, y que la enfermera “es la única persona que estuvo durante las fechas en las que ocurrieron los 13 atentados”.

Los fiscales de Cámara sostuvieron que Agüero actuó motivada por sus aspiraciones laborales: habría atacado a los recién nacidos para ser la primera en notar sus síntomas, dar aviso a sus superiores y destacarse entre sus compañeras para que la “ascendieran”. De acuerdo a lo dicho por la acusación, quería dar el salto de Obstetricia a Neonatología, donde están los mejores enfermeros.

Ahora, el abogado Nievas buscó invalidar las pruebas al considerar que no tenían la contundencia exigible y afirmar que correspondía la absolución de la médica. “Ni hay pruebas firmes sino indicios, y un asesino serial tiene rasgos que son visibles mucho tiempo antes”, expresó el defensor.

El letrado pidió la absolución de su defendida y mencionó que la enfermera representa el “perejil” que necesita como responsable la causa. A su vez, señaló que “la hipótesis de la asesina serial es la que le convenía al poder para tapar una mala praxis, medicamentos vencidos o experimentales, que son su responsabilidad, en un tiempo en el que se estaba pensando en elecciones próximas”.

La carta de las madres de los bebés del Neonatal de Córdoba contra Brenda Agüero: “Nos acusan de llorar por plata”

La semana pasada, otro de los abogados defensores de la acusada, Juan Manuel Riveros, centró su alegato en cuestionar el dinero reclamado en las demandas civiles presentadas por las familias de las víctimas. De esta manera, sugirió la existencia de un interés económico que impulsó a las madres a cambiar su relato. “Díganme si ustedes no van a repensar su declaración por estos montos”, comentó durante el proceso judicial.

Esta postura fue cuestionada por las mamás de los menores y respondieron a través de una carta abierta pública. El descargo es una respuesta a los alegatos de Riveros: “Nosotras, las madres, no perdimos a nuestros hijos. A nuestros bebés los asesinaron e intentaron asesinar en el Hospital Materno Neonatal, no elegimos estar acá. No elegimos ser parte de esta historia que nos arrancó el alma junto a lo más valioso que teníamos: nuestros bebés”, comienza el texto firmado por seis de las 13 mamás que integran la querella.

Y sigue: “Nos acusan de mentir. De llorar por interés económico. De usar la muerte de nuestros hijos como una oportunidad. ¿Saben lo que significa enterrar a un hijo? ¿Alguna vez sostuvieron en brazos a un bebé sin vida, sin entender por qué? ¿Alguna vez salieron del hospital con los brazos vacíos y el alma rota?”.

Los abogados que representan a las familias avalaron los pedidos formulados por la fiscalía en sus alegatos contra Agüero, para quien solicitaron la pena máxima de prisión perpetua. No obstante, plantearon diferencias en torno al resto de los imputados entre los que se encuentran el exministro de Salud, Diego Cardozo, y la exdirectora del nosocomio, Liliana Asís, ya que pidieron condenas efectivas y no penas de tres y cuatro años como requirieron los fiscales Ruíz Moreno y Mercedes Ballestrini.

En las próximas jornadas, tendrán oportunidad de sostener sus argumentos los defensores de los otros 10 imputados en esta causa. Por conocimiento u omisión, muchos de los imputados son señalados por los padres de las víctimas por su participación y movimientos tras las muertes de los pequeños. Las negativas a las autopsias y los maltratos físicos y psicológicos son comentarios corrientes entre los testigos y los familiares de las víctimas, al tiempo que la justicia busca certificar el rol de cada uno de los acusados. El próximo 2 de junio la Justicia leerá la sentencia del histórico e inédito juicio.