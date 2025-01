¿Cuáles son los alfajores más vendidos en los kioscos de Buenos Aires?

Se conocieron los cinco alfajores que más se venden en Buenos Aires

Una de las golosinas que más se consume sin importar el rango de edad porque forma parte de la gastronomía de los argentinos es el alfajor. La unión de tapas de masa de galletita y dulce de leche lo transforman en una comida ideal. Un estudio permitió conocer cuáles son las marcas que los kioscos más venden y arrojó un interesante resultado.

Se trata de una de las golosinas que más variedad presenta sin importar en qué parte del país una se encuentra. Esto es producto de que existen versiones industriales, ediciones limitadas y elaboraciones regionales. Cada uno de estos alfajores cuenta con un agregado que lo hace único y que provoca la curiosidad de las personas por descubrir su sabor.

"Mi marido llega de trabajar y me trae esto de regalo. Qué bien me casé. Espero que no me lea la China Suárez", expresó Soyraimunda, como figura su usuario de X (Ex Twitter). En la imagen, se puede apreciar que el obsequio se trata de una caja de alfajores Havanna de nuez. Una edición que cuesta conseguir porque su sabor es único y esto provoca que se agote con rapidez cada vez que sale a la venta.

¿Cuáles son los alfajores más vendidos?

De acuerdo a un estudio que llevó a cabo Infokioscos, se logró determinar cuáles son los cinco alfajores que más se venden en los distintos establecimientos de la provincia de Buenos Aires. Se trata de un relevamiento que presenta a clásicos y la presencia de una marca que en los últimos años comenzó a crecer de gran manera por el sabor que entrega.

Guaymallén: su sabor único y precio generan que sea uno de los más consumidos. Fantoche: se trata de la versión triple que suele conseguirse más en el conurbano que en CABA, que dispone de un precio bastante atractivo. Rasta: hace dos años fue lanzado y rápidamente logró ingresar en el mercado de las alfajores como una de las opciones más elegidas. Jorgito: se trata de un clásico que consumen desde chicos en los colegios hasta los grandes en su tiempo libre. Águila: es un producto bastante polémico, porque algunas personas lo consideran una mini torta pero su sabor no está en discusión.

Es necesario destacar que los alfajores de Havanna no se encuentran disponibles en los kioscos, debido a que la empresa tiene sus propios centros de distribución. Se puede acceder a sus productos por medio de cafeterías ubicadas en varios puntos de la Ciudad de Buenos Aires como también en los stands que se pueden apreciar en los principales shoppings.