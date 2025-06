Receta de bizcochuelo keto de chocolate: sin harinas, sin gluten y sin azúcar, saludable y delicioso.

Una receta de bizcochuelo keto de chocolate sin harinas, sin TACC libre de gluten y sin azúcar se volvió viral en las redes sociales. Las redes se llenan cada vez más de recetas aptas celíacos, intolerantes al gluten y/o al azúcar, además de recetas keto. La alimentación keto propone consumir mucha grasa, una cantidad moderada de proteínas y muy pocos carbohidratos. No solamente puede ayudar a reducir el peso corporal, sino que además tiene múltiples beneficios para la salud.

Si no podés o no querés consumir harinas, gluten y azúcar, esta receta es para vos. No es cierto que tenés que renunciar a las cosas ricas y dulces: existen muchas recetas keto sin TACC libres de gluten y sin azúcar, ideales para seguir llevando un estilo de vida saludable sin tener que dejar atrás las delicias dulces. Esta receta fue compartida por la usuaria de TikTok @pulicocina y es muy fácil de realizar.

Receta de bizcochuelo de chocolate keto sin harinas, sin gluten y sin azúcar

Ingredientes

2 huevos

1/2 taza (120 cc) de leche (podés usar común, deslactosada, o bien una leche vegetal como leche de almendras)

1/4 taza (60 cc) de aceite de coco o el que prefieras (también puede ser de maíz, girasol u oliva)

1 cdita de esencia de vainilla

100g de mantequilla de maní (o 1 banana pisada si no la hacés keto/low carb)

1 taza de eritritol o 6 cucharadas de cualquier edulcorante líquido como stevia (si no la haces baja en hidratos podes usar 1 taza de azúcar)

1 taza de harina de almendras

2 medidas (60g) de proteína en polvo (opcional)

1/4 taza de cacao amargo en polvo

1 cdita de polvo de hornear

Chips de banana, frutos secos o cacao amargo en trozos (opcional)

Para la cobertura: 50 gr de cacao amargo sin azucar derretido, 1/2 taza de mantequilla de maní y bombones, chocolates o frutos secos para decorar

Procedimiento

Batir los huevos con la vainilla, la leche, el aceite y el edulcorante. Agregar los secos e integrar bien hasta que no queden grumos. Incorporar la mantequilla de maní e integrar bien. Si querés le agregas chips de banana o chocolate en trozos o frutos secos. Si la hacés en una olla Essen, llevar la preparación a una olla de 18cm y cocinar tapado a fuego mínimo por 30 minutos. Si la hacés al horno, verterla en un molde aceitado y llevar al horno por 30 min a 180ºC o hasta que al insertar un palillo salga seco. Cubrir con chocolate derretido y decorar con lo que más te guste.

Qué es la premezcla sin gluten y cómo prepararla

Si querés preparar más budines, muffins o tortas sin gluten, es importante que conozcas la premezcla sin gluten. Se trata de una combinación de diferentes ingredientes secos para formar una masa esponjosa, perfecta y rica, ya que al no contener gluten, estas harinas pueden ser más difíciles de preparar.

La youtuber Soy celíaco, no extraterrestre, compartió en sus videos la receta perfecta de premezcla sin gluten. Ella recomienda prepararla y reservarla para cada vez que quieras utilizarla. Para esto, se deben mezclar en un recipiente 400 gr de harina de arroz, 300 gr de fécula de maíz y 300 gr de fécula de mandioca. En total, serían 1000 gr. Una vez que tengas todo esto mezclado muy bien, pasalo a un recipiente y usalo en tus recetas siempre que lo necesites.