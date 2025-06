Causa Vialidad: revelan qué está pasando puertas adentro de la sede del PJ

Causa Vialidad: Qué está pasando puertas adentro de la sede del PJ con Cristina Kirchner.

A pocos minutos de la inminente definición de la Corte Suprema de la Nación sobre el futuro de Cristina Kirchner en el caso conocido como "Vialidad", trascendió cómo están los ánimos en la sede del PJ donde se encuentra la ex presidenta reunida junto a un grupo de senadores y diputados nacionales. Los detalles que salieron en la tensa espera de una resolución.

Fue el periodista Lautaro Maislin en C5N quien reveló cómo está transitando Cristina Kirchner la esperada de la definición sobre su futuro en la política argentina."Me dicen que mientras hay compañeros senadores y diputados llorando, Cristina está explicando el plan del PJ en salud, seguridad y educación. Cristina está explicando el plan del Partido Justicialista mientras muchos dirigentes aquí adentro están llorando por lo que pueda venir en los próximos minutos", sostuvo ante la escucha de Jorge Rial.

"Cristina sigue como si nada. No sé si es fortaleza o que no ha caído", opinó Jorge Rial sobre las palabras del movilero. "Su semblante sigue siendo el mismo hasta que la paren y no la dejen mas", remarcó una panelista. Días atrás, en una entrevista de Gustavo Sylvestre Cristina Kirchner se había referido al caso "Vialidad" y ante la pregunta sobre cómo se sentía ante el posible fallo, respondió: "No lo sé. Si me preocupo por eso no puedo trabajar y no puedo pensar".

Qué puede pasar con Cristina Kirchner tras el fallo

El Presidente de la Corte Suprema de la Nación, Horacio Rosatti, convocó los jueces del máximo tribunal para que hoy a las 16 horas decidan sobre el caso conocido como “Vialidad”. Los jueces Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti deberán decidir si dejan firme o no la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y dejarla afuera de las próximas elecciones legislativas de septiembre.

"Esto se hace en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 84, segundo párrafo, del Reglamento para la Justicia Nacional (texto conformado por acordada 36/2003)", sostuvieron al anunciar la reunión de esta tarde. En caso de rechazar los recursos de queja de CFK, quedará firme la condena elevada por la Cámara de Casación. Hace pocos días, la titular del partido Justicialista (PJ) había anunciado su candidatura para ser diputada bonaerense en los comicios legislativos que se realizarán el 7 de septiembre.