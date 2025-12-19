Cientos de migrantes desembarcan en Grecia tras una operación de búsqueda en el mar

El ministro de Asuntos Exteriores griego, George Gerapetritis, se reúne con la secretaria de Asuntos Exteriores británica, Yvette Cooper, y el ministro griego de Migración y Asilo, Thanos Plevris, en su oficina en Atenas, Grecia

‍La Guardia Costera griega rescató el viernes a unos 545 migrantes de ‍un barco ⁠pesquero frente a la isla de Gaudos, la más meridional de Europa, uno de los mayores grupos que han llegado al país en los últimos meses.

Los migrantes fueron encontrados durante una operación de búsqueda griega a unas 16 millas náuticas (29,6 kilómetros) ‌de Gaudos, según un comunicado ⁠de la Guardia Costera. ⁠Todos se encuentran bien y están siendo trasladados al puerto de Agia Galini, en ‍la cercana isla de Creta, añadió.

Grecia estuvo en primera línea de ⁠la crisis migratoria de ‌2015-16, cuando más de un millón de personas procedentes de Oriente Próximo y África desembarcaron en sus costas antes de dirigirse a otros países ‌europeos, principalmente ‌Alemania.

Los flujos han disminuido desde entonces, pero tanto Creta como Gaudos -las dos islas mediterráneas más cercanas a la costa africana- han visto ​un fuerte aumento de los barcos de migrantes, principalmente de Libia, que llegan a sus costas en el último año y los accidentes mortales siguen siendo comunes a lo largo de esa ruta.

Grecia, Chipre, España ‍e Italia podrán recibir ayuda para hacer frente a las presiones migratorias en virtud de un nuevo mecanismo de la UE cuando entre en vigor el pacto del ​bloque sobre migración y asilo a mediados de 2026.

El Gobierno de centro-derecha del primer ​ministro Kyriakos Mitsotakis ha declarado que la deportación de los solicitantes de asilo ⁠rechazados será una prioridad.

Con información de Reuters