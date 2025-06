Luego de mucho tiempo, los sectores que componen Unión por la Patria se sentaron a conversar alrededor de una mesa y no de las diferencias internas. Fue en la sede del PJ Nacional, en la previa al acto que encabezó Cristina Kirchner para conmemorar el Día de la Resistencia peronista, que terminó convirtiéndose en una fervorosa reunión de respaldo a la ex presidenta ante las insistentes versiones de que la Corte Suprema confirmará su sentencia, con lo que quedaría detenida e imposibilitada de competir en las elecciones bonaerenses. Los dirigentes de UP convinieron centralizar todas las decisiones en un comando que se establecerá en la misma sede de la calle Matheu, con diferentes acciones que se irán decidiendo sobre la marcha, desde paros a movilizaciones. También plantearon la necesidad de difundir la persecución a CFK en el exterior y buscar apoyo internacional. La postal de unidad quedó completada cuando llegó el gobernador Axel Kicillof, más allá de las tensiones que persisten.