Sindicalistas se convocan al PJ para defender a Cristina y amenazan con paros

Horas claves ante un posible fallo de la Corte Suprema que ratifique la condena contra la ex presidenta Cristina Kirchner, a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por la causa Vialidad. En este marco, el PJ, organizaciones sociales, políticas y gremiales convocan para este lunes en la sede del PJ, en Matheu 130 de la ciudad de Buenos Aires, para definir los pasos a seguir ante la posibilidad de que el fallo de la Corte, que está en "revisión" por parte de los jueces y fue anunciado como "inminente", ratifique la condena contra la ex mandataria y titular del partido. Las últimas noticias sobre el posible fallo de la Corte Suprema que ratifique la condena contra la ex presidenta Cristina Kirchner. Seguí el minuto a minuto en esta nota.