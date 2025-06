Quintela respaldó a CFK por el fallo de la causa Vialidad: "No es, ni será nunca, una forma legítima de construir país"

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, expresó su respaldo a la expresidenta y candidata a la tercera sección electoral bonaerense por el PJ, Cristina Fernández de Kirchner, por la inminente resolución judicial de la causa Vialidad. El fallo, que se conocería este martes, podría confirmar una condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

En su cuenta personal X (ex Twitter), el mandatario riojano declaró: "Quiero expresar mi solidaridad y respaldo a @CFKArgentina, ante un nuevo capítulo de una larga y preocupante ofensiva judicial y mediática que busca desprestigiar, perseguir y proscribir a una de las dirigentes más importantes de la historia reciente de nuestro país".

"Nos preocupa profundamente que, una vez más, se intente utilizar al Poder Judicial como herramienta para resolver lo que debería dirimirse en el terreno de la política y el debate democrático. En una sociedad plural y libre, las diferencias se discuten con ideas, con propuestas y en las urnas, no mediante la estigmatización ni la persecución personal", reflexionó Quintela, y condenó: "No podemos ni debemos naturalizar que a una dirigente política se la quiera excluir del juego democrático por lo que representa, por su trayectoria o por las convicciones que defiende".

Hace años que varios referentes del arco político de centro izquierda denuncian lawfare en todo el Cono Sur. Este refiere a un accionar del Poder Judicial con un entramado de sectores económicos que buscan disciplinar a aquellos proyectos que se presentan amenazantes a ciertos actores económicos y políticos constitutivos del status quo. "Eliminar al adversario político no es ni será nunca una forma legítima de construir país", sentenció el Gobernador riojano. "Mi acompañamiento a Cristina es también un compromiso con los valores democráticos, con el respeto por las instituciones, con la memoria del pueblo argentino que tantas veces sufrió los efectos del odio y la intolerancia. Desde La Rioja, lo decimos con firmeza: no a la persecución política, sí a una Argentina donde todos y todas puedan expresarse y participar libremente", concluyó Quintela.

Causa Vialidad

La causa Vialidad, en la que se juzgaron presuntas irregularidades en la obra pública de Santa Cruz, culminó en diciembre de 2022 con una condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua. De cara a la sentencia que se dará a conocer mañana martes, si la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechaza los recursos de queja presentados por la defensa de CFK, la sentencia quedaría firme y Cristina Kirchner quedaría automáticamente proscripta e incluso, detenida. Esta última situación podría ser cuestionada ya que por su rol institucional y edad, se discutiría su cumplimiento efectivo.

La titular del Partido Justicialista nacional anunció la semana pasada que será candidata por la tercera sección electoral del peronismo en la Provincia de Buenos Aires. Es así que el 19 de julio vence el plazo para la inscripción de candidaturas por lo que si la Corte se pronuncia antes de esa fecha, un fallo adverso inhabilitaría la postulación de la exmandataria. Si lo hace después, el panorama se volvería más difuso e impugnable. Es por ello que Cristina Kirchner denunció públicamente que esta ofensiva judicial se aceleró tras el anuncio de su candidatura.

En el acto que lideró el fin de semana en Corrientes, afirmó: “Salió el anuncio y se desataron los demonios. Comenzaron a pedir de todos lados que me metan presa”. Y apuntó: “Si estoy acorralada, ¿por qué no me dejan competir y me ganan?”.

Concentración en el PJ

En este marco, organizaciones sociales, políticas y gremiales convocan para este lunes en la sede del PJ, en Matheu 130 de la ciudad de Buenos Aires, para definir los pasos a seguir ante el posible fallo. La decisión final sobre el futuro judicial de Cristina Kirchner está en manos de los jueces de la Corte Suprema: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Para que la sentencia quede firme se necesitan al menos tres votos coincidentes. Es importante destacar que es Rosatti, como presidente del máximo tribunal, quien define qué temas se incluyen en la agenda de cada reunión de Acuerdo. Sin su impulso, el caso Vialidad no se trataría este martes, ni en las semanas siguientes.