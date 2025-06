Cristina Kirchner se reúne con dirigentes en el Instituto Patria a la espera del posible fallo de la Corte

La expresidenta Cristina Kirchner se reunirá este lunes con dirigentes en el Instituto Patria a la espera del posible fallo de la Corte Suprema por la causa Vialidad, que podría desencadenar su detención y proscribir su anunciada candidatura en las próximas elecciones bonaerenses.

Según pudo saber El Destape de fuentes cercanas a la actual titular del PJ, el encuentro tendrá lugar a las 15 horas en la sede del think tank kirchnerista, ubicado a la vuelta del Congreso de la Nación. Del mismo participarán diputados, senadores y legisladores, pero también otros dirigentes políticos y gremialistas.

La reunión se da cuando las versiones señalan que la Corte Suprema planea develar de manera inminente el fallo sobre la causa Vialidad, luego de desechar el pedido de la exmandataria de recusación al juez Ricardo Lorenzetti, la semana pasada.

Así las cosas, en manos de los tres ministros de la Corte está la confirmación de la sentencia del Tribunal Oral Federal N°2 de 2022 que dictamina inhabilitación para ejercer cargos públicos y seis años de cárcel. Además, Casación había solicitado que la pena se extienda a doce años.

El lunes pasado, CFK había confirmado públicamente que será candidata a diputada provincial por la Tercera Sección electoral en las elecciones del próximo 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Pero si la Corte confirmara el fallo de segunda instancia en su contra antes del próximo 19 de julio, cuando cierran las candidaturas, la expresidenta quedará inhabilitada para competir.

La posible detención y proscripción de CFK

El último sábado, CFK había hablando directamente sobre la posibilidad de que la encarcelaran y no la dejaran competir. "Salió el anuncio (de su candidatura) y se desataron los demonios y comenzaron a pedir de todos lados que me metan presa. No hay que enojarse, hay que estar atento. Todo esto con editoriales que dicen que está acorralada. Si es así, ¿por qué no me dejan competir y me ganan? Mirá como tiemblo", lanzó la titular del Partido Justicialista (PJ) nacional.

"En el fondo, los que tienen miedo son ellos", lanzó Fernández de Kirchner, durante el discurso que brindó en Corrientes para respaldar la candidatura a gobernador de Martín "Tincho" Ascúa, en el que fue su primer acto tras la confirmación de que tiene la intención de encabezar la lista de candidatos a diputados provinciales del peronismo bonaerense en la Tercera Sección Electoral.

Sobre su candidatura, Fernández de Kirchner sostuvo que "cada uno tiene que estar en el lugar que más sirve" e instó: "No llorar sobre la leche derramada, sino volver a organizarnos".