Ni derrota ni punto final: en la sede del PJ la promesa fue pelear y volver

El fallo con el que la Corte Suprema de Justicia confirmó la prisión por seis años y proscripción de Cristina Fernández de Kirchner por la causa Vialidad funcionó como combustible de la militancia peronista, que desde temprano fue a respaldar a la líder peronista a la puerta de la sede del Partido Justicialista (PJ).

Ya desde el mediodía había ciudadanos frente al edificio que está ubicado en Matheu 130, en el que CFK se reunió con senadores de Unión por la Patria (UP) y otros dirigentes políticos. Las banderas eran de distintas organizaciones, como La Cámpora, Nuevo Encuentro o la Juventud Universitaria Peronista (JUP) de la Ciudad de Buenos Aires. "La Patria está en peligro. Y cuando eso ocurre, hay un único deber, que es defenderla. Estamos acá bancando a Cristina ante la infame condena que parece que va a salir, o no, y dependerá del pueblo y de la resistencia que opongamos que eso no pase, que pueda ser candidata y que no nos vuelvan a proscribir como peronistas", expresó a El Destape Lucía Hamilton, militante de la JUP.

"Hay que bancar, hay que estar, hay que salir todos a la calle, porque más allá de lo que implica para los peronistas, está en juego también la democracia. Entonces, todos los argentinos y argentinas que crean en la democracia, que crean en la política institucional, en la República, tienen que estar acá", agregó la integrante de la JUP. Ese era el pedido de la mayoría de los presentes, quienes aseguraban que no se trató solamente de un ataque contra el peronismo, sino que la que quedaría en jaque con este fallo judicial sería la democracia.

En esa línea se expresó ante este portal Daniel, un militante de aproximadamente 55 años, quien dijo: "Esto no es solamente en contra del PJ y en contra de Cristina, es en contra de la democracia. Porque, como lo ha dicho (Mariano) Cúneo Libarona antes de ser ministro de Justicia, no hay pruebas que la condenen a Cristina. El pueblo tendría que volver, o en YouTube nada más buscar lo que decía Cúneo Libarona en TN, porque fue en TN esa charla que tuvo y que dijo que no existen las pruebas para condenar a Cristina".

Con el correr de las horas, los militantes fueron copando la cuadra en la que CFK estaba reunida con los senadores y, minutos antes de las 16, llegó al PJ el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien se retiró un rato después. Sí quedó en la esquina de Matheu e Yrigoyen la bandera del Movimiento Derecho al Futuro, espacio que se referencia en el mandatario de la provincia de Buenos Aires.

Quince minutos después de las 17, salió el fallo con el que la Corte Suprema, por ahora con solamente tres miembros (Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkratz), oficializó la proscripción a la ex presidenta y ex vicepresidenta. Sin embargo, el clima en la calle no fue de derrotismo, al contrario: comenzó una seguidilla de temas que culminó con el clásico "no nos han vencido". También hubo menciones al "gorila de Milei" y a los jueces, con un contundente: "La proscripción se va a la puta que lo parió".

Con el fallo, comenzó a palpitarse el discurso que la titular del Consejo Nacional del Partido Justicialista, pero antes llegaron a Matheu algunos diputados del bloque de Unión por la Patria, como Martín Soria, Germán Martínez y Juan Marino. "Tiene que haber juicio político a esta Corte Suprema. Esto es un golpe de Estado institucional en contra del resto de los poderes del Estado y de la democracia", declaró Marino a El Destape.

Discurso de CFK y vigilia en su casa

Cuando Cristina Fernández de Kirchner salió al escenario, las calles ya estaban copadas por militantes: algunos expresaban su dolor con lágrimas y otros cantaban, asegurando que, bajo ningún punto, el fallo representaba un punto final para la dirigente. "El partido judicial le pone cepo al voto popular. Este cepo no lo pone este triunvirato de impresentables, sino el poder económico", opinó CFK, en sintonía con sus últimas apariciones públicas.

"El poder económico sabe que somos los únicos que podemos construir una alternativa cuando esto se desplome y este monigote que tenemos de presidente se caiga", continuó la presidenta del PJ, y añadió: "Esto no tiene final feliz y el poder económico lo sabe".

Una vez que terminó su discurso, el grito de la militancia fue claro: "Vamos a volver". Y a la salida de su auto le siguieron filas y filas de personas que se dirigieron al domicilio en el que está viviendo CFK ahora, en San José y Humberto Primo, Ciudad de Buenos Aires. Con el pasar de las horas, la multitud no paraba de crecer. La ex presidenta tiene cinco días para presentarse en Comodoro Py y, con una vigilia que podría durar días, el fallo judicial parece haber sido solamente el puntapié inicial de un suceso político sin precedentes en el país.