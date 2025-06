Se viven horas decisivas por el futuro de la ex presidenta Cristina Kirchner, quien aguarda por el desenlace de su futuro político y judicial: el Presidente de la Corte Suprema de la Nación, Horacio Rosatti, convocó los jueces del máximo tribunal para que hoy a las 16 horas decidan sobre el caso “Vialidad”. Pese a que el presidente Javier Milei ya sabe que es "inminente" el fallo de la Corte donde se podría ratificar la condena, algunos de sus actuales funcionarios cuestionaban la causa cuando todavía no formaban parte del Ejecutivo. Antes de ser anunciado por el libertario como su ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona tenía una posición tomada sobre distintas causas de persecución en las que está involucrada la ex presidenta y sobre otros casos de gran impacto político y mediático.

Previo a transformarse en el titular de la cartera de Justicia, el abogado había sentado su postura sobre el caso en el que CFK fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos. En octubre de 2022, cuando estaba como panelista del programa Animales Sueltos, donde no había una defensa de Cristina sino más bien todo lo contrario, el letrado sostuvo: “Anoche comí con varios jueces y abogados y destacaban las magníficas defensas que estaban haciendo (los defensores de los acusados en el juicio). Hay dos temas que no se traen muy a la vista. Uno: ¿está probada la intervención de Cristina Kirchner en el hecho? El concepto general es no. Dos: ¿hay asociación ilícita en este marco, se pusieron de acuerdo en un común (los acusados) para cometer delitos indeterminados? El concepto general es no”.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Luego, Cúneo Libarona añadió ante la mirada de Alejandro Fantino: “La gente la da por condenada. Jurídicamente eso está discutido. Trato de ser objetivo y justo”. En ese marco, habló de las inconsistencias de las pruebas y sostuvo que no había "asociación ilícita probada jurídicamente".

En otras entrevistas televisivas, también se refirió a "aprietes" judiciales sobre acusados en la causa de los cuadernos adjudicados al chofer Oscar Centeno, en la que es abogado de empresarios; opinó que el fiscal Alberto Nisman se suicidó y hasta consideró que el policía Luis Chocobar, quien fuera respaldado por el expresidente Mauricio Macri y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tuvo un exceso de legítima defensa cuando mató a un delincuente por la espalda.

Pocos meses más tarde, Cristina fue condenada por el delito de administración fraudulenta a 6 años de prisión y se la inhabilitó a ejercer cargos públicos a perpetuidad. Ahora, los jueces Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti decidirán si dejan firme o no la condena y dejarla afuera de las próximas elecciones legislativas de septiembre.

"Esto se hace en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 84, segundo párrafo, del Reglamento para la Justicia Nacional (texto conformado por acordada 36/2003)", sostuvieron al anunciar la reunión de esta tarde. En caso de rechazar los recursos de queja de CFK, quedará firme la condena elevada por la Cámara de Casación. Hace pocos días, la titular del partido Justicialista (PJ) había anunciado su candidatura para ser diputada bonaerense en los comicios legislativos que se realizarán el 7 de septiembre.

Pese a no tener plazos para tratar los casos, la Corte se expedirá sobre el caso Vialidad y sentenciará el futuro de la líder del peronismo a poco más de un mes del 19 de julio, fecha límite para el cierre de listas de las elecciones legislativas bonaerenses.

Qué dijo Cristina previamente sobre la causa Vialidad

Frente a versiones que anticipan un fallo adverso contra la líder del PJ, la ex presidenta apuntó contra el Poder Judicial: "Tienen miedo y, por lo tanto, no creen que puedan organizar algo enfrente nuestro", dijo al hablar sobre la persecución que ejercen sobre ella "los sectores hegemónicos".

Durante un acto en la sede del PJ, la ex mandataria planteó que "hay momentos en la historia que cuando determinados personajes caminan libres por la calle, estar adentro es un certificado de dignidad personal y política". "Mientras caminan por la calle libres de polvo y paja los que hicieron megacanjes, los que endeudaron al país, los de los parques eólicos, los del Correo Argentino y créanme que estar presa es un certificado de dignidad, créanlo porque lo siento de esa manera", detalló.

En el acto que lideró el pasado fin de semana en la provincia de Corrientes, afirmó: “Salió el anuncio y se desataron los demonios. Comenzaron a pedir de todos lados que me metan presa”. Y apuntó: “Si estoy acorralada, ¿por qué no me dejan competir y me ganan?”.