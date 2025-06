El Gobierno de Milei va a fondo contra la memoria: entregó un edificio de la ex ESMA a fiscales

En un nuevo paso en el proceso de vaciamiento de la política de derechos humanos, el Ministerio de Justicia oficializó este jueves que puso un edificio ubicado en la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) a disposición de "los fiscales federales". Además, esta semana, despidió a Mayki Gorosito, directora ejecutiva del museo que funciona en el edificio.

La entrega del edificio fue oficializada este jueves a través de la resolución 346/2025 publicada en el Boletín oficial bajo la firma del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. En el comunicado, la cartera que conduce Cúneo Libarona aseguró que el edificio "será utilizado para fortalecer la infraestructura judicial".

La medida, según la cartera, se enmarca en la implementación del Código Procesal Penal Federal que se realizará el 11 de agosto en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el que se ha puesto a disposición de los Fiscales Federales un edificio de más de 5.000 m² ubicado en la ex ESMA".

“Dispóngase la cesión en uso del Edificio “PRESIDENTE DR. RAÚL RICARDO ALFONSÍN” (Edificio N° 11, predio Ex ESMA) a la PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN, por el plazo de duración del Convenio de Asignación de Uso y Guarda del Edificio N° 11 suscripto entre el entonces MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN, el CENTRO INTERNACIONAL PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS y el ENTE PÚBLICO ESPACIO PARA LA MEMORIA Y PARA LA PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS del 7 de noviembre de 2017”, definió el artículo 1 de la resolución.

Detallaron que “el inmueble cedido deberá ser destinado exclusivamente a las fiscalías de distrito correspondientes a la cámara federal de apelaciones en lo penal de la Ciudad Autónoma De Buenos Aires y a la Cámara Federal De Apelaciones en lo penal económico, que se establezcan en el marco del proceso de implementación del Código Procesal Penal Federal”.

Previamente, desde la cartera de Cúneo Libarona habían apuntado contra las políticas de derechos humanos que definieron como “programas ideológicos y actividades político partidarias” y justificaron la decisión afirmaron que el espacio, “será utilizado para fortalecer la infraestructura judicial y contribuir de forma directa a la lucha contra la inseguridad”.

“Nuestra decisión se enmarca en el mandato del presidente Javier Milei de eliminar gastos innecesarios, achicar el Estado y redirigir los recursos existentes hacia lo que verdaderamente importa: una Justicia rápida, eficaz y al servicio de los argentinos", apuntaron. Por último, el ministerio que dirige Cúneo Libarona concluyó: "Reafirmamos nuestro compromiso de brindarle a los jueces y fiscales todas las herramientas necesarias para que puedan meter presos a los delincuentes".

Avanzada contra la memoria: el gobierno despidió a la directora ejecutiva del museo de la Ex Esma

En este marco, el Gobierno despidió a Mayki Gorosito, directora ejecutiva del museo que funciona en la Ex ESMA y profundiza su desguace en el área y en las políticas de derechos humanos. Gorosito fue parte de la declaración de la ex Esma como patrimonio de la humanidad de la UNESCO. "Este acto no puede entenderse como una decisión administrativa aislada. Se trata de una clara manifestación del desprecio sistemático hacia la política de Memoria, Verdad y Justicia", denunciaron los organismos de derechos humanos tras la decisión.