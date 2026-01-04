El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano validó la tesis de la "ausencia temporal" del presidente Nicolás Maduro, una figura constitucional que le otorga al chavismo oxígeno para reorganizarse tras el secuestro de su líder. La decisión no es un tecnicismo: si el máximo tribunal hubiera declarado la "ausencia absoluta", por detención o incapacidad física permanente, la Constitución venezolana obligaba a convocar a nuevas elecciones libres y universales en un plazo no mayor a 30 días. Al optar por la figura de la "ausencia temporal", el poder queda automáticamente en manos de la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, por un periodo de 90 días.

Este plazo, además, puede ser prorrogado por otros 90 días mediante una decisión de la Asamblea Nacional, hoy presidida por Jorge Rodríguez, hermano de Delcy y el otro gran operador político de esta nueva etapa. Ahora, los hermanos Rodríguez parecen tener el control legal del país por los próximos meses. Más allá de la letra fría de la ley, las versiones más fuertes indican que esta ventana de tiempo fue diseñada con un objetivo geopolítico: negociar la "transición" que exige Estados Unidos.

Según versiones que reprodujeron medios internacionales, Delcy Rodríguez buscaría utilizar su interinato para consolidarse como la cabeza de un proceso de estabilización aceptado por la Casa Blanca. La ecuación que se baraja en Caracas es pragmática: si la negociación con la administración de Donald Trump avanza, la situación interna en Venezuela podría "estabilizarse" bajo el mando de Delcy Rodríguez, lo que evitaría un vacío de poder, mientras Nicolás Maduro enfrenta su proceso judicial en los tribunales de Nueva York.

El propio Trump hizo referencia el sábado a la necesidad de un marco legal para ordenar el escenario post-Maduro, y la decisión del TSJ parece ser la respuesta institucional a ese pedido.

La amenaza de Trump

Casi en simultáneo con los movimientos en el TSJ, Donald Trump subió la apuesta y lanzó una advertencia directa que retumbó en Venezuela: prometió "tomar el control de Venezuela" y amenazó con un segundo ataque si no se concreta una transición inmediata bajo los términos de Estados Unidos.

Las declaraciones del republicano confirmaron que Washington no está dispuesto a esperar los tiempos del chavismo. Trump dejó en claro que la captura de Maduro fue solo el primer paso de una estrategia más agresiva para forzar un cambio de régimen.