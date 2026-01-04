El Gobierno brasileño convocó para este domingo de una reunión a nivel ministerial de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) para tratar la situación en Venezuela tras el ataque militar estadounidense en el que el sábado fue secuestrado el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

"Se convoca reunión ministerial de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en la que participarán todos los países de la región, para el 4 de enero a las 14.00 horas de Brasilia", informó la ministra substituta del Ministerio de Asuntos Exteriores brasileño, María Laura da Rocha.

La CELAC está compuesta por 33 países situados entre el río Bravo y Tierra del Fuego.

Con información de EuropaPress