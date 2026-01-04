Brasil anuncia una reunión de la CELAC para tratar la situación en Venezuela tras el ataque militar estadounidense en el que el sábado fue secuestrado el presidente venezolano. Mientras tanto, el Tribunal Superior de Justicia venezolano le ordenó a la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumir como “encargada de la Presidencia” ante la “ausencia forzada temporal” de Maduro, que pasó su primera noche en una cárcel de Nueva York.
Brasil convocó una reunión de urgencia de la CELAC por el ataque de EE.UU a Venezuela
El gobierno Donald Trump difundió imágenes de Maduro antes de ser ingresado a la cárcel en Nueva York. Mientras tanto, el Tribunal Superior de Justicia venezolano le ordenó a la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumir como “encargada de la Presidencia”.
Reunión de urgencia de la CELEC convocada por Brasil
El Gobierno brasileño convocó para este domingo de una reunión a nivel ministerial de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) para tratar la situación en Venezuela tras el ataque militar estadounidense en el que el sábado fue secuestrado el presidente venezolano, Nicolás Maduro.
"Se convoca reunión ministerial de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en la que participarán todos los países de la región, para el 4 de enero a las 14.00 horas de Brasilia", informó la ministra substituta del Ministerio de Asuntos Exteriores brasileño, María Laura da Rocha.
La CELAC está compuesta por 33 países situados entre el río Bravo y Tierra del Fuego.
Humillar y saquear: Trump quiere una colonia petrolera en Venezuela y una región sometida
Trump dice que quiere frenar el narcotráfico, un mes después de indultar a un ex presidente hondureño condenado por ayudar a ingresar 400 toneladas de cocaína. También acusa a Maduro de ser un dictador y luego anuncia que él se hará cargo de otro país. ¿Qué busca con esta grosera demostración de poder?
Ningún analista serio puede defender la legalidad de una operación militar clandestina de un gobierno extranjero en plena madrugada para secuestrar a un presidente y su esposa y llevarlos por la fuerza a su propio territorio para ser juzgados en sus cortes. El gobierno de Estados Unidos reconoció -no, celebró- la violación de la soberanía territorial venezolana, una ola de ataques contra las autoridades de ese país sudamericano y publicó una foto de Nicolás Maduro esposado y con los ojos tapados en un portaviones norteamericano en camino a Nueva York, donde está imputado por cargos de narcotráfico. No hubo una declaración de guerra del Congreso estadounidense ni un pedido a la ONU para activar el principio de responsabilidad para proteger a la población civil. Porque Donald Trump no buscó abrir una transición democrática ni golpear al poder narco que sigue intacto en Venezuela, el presidente estadounidense hizo una demostración -grosera y hasta anacrónica- de poder.
En otro 3 de enero, EE.UU. impuso su hegemonía militar sobre América Latina
En diciembre de 1989, Panamá experimentó uno de los fines de año más convulsionados de su historia. Bajo el argumento de desarticular los cárteles del narcotráfico del Caribe, Estados Unidos lanzó ataques contra estructuras delictivas vinculadas por entonces al Cartel de Medellín. En ese contexto, Carlos Lehder —uno de sus jefes y figura cercana al dictador panameño Manuel Antonio Noriega (1983-1989)— negoció con autoridades estadounidenses su testimonio como parte de su estrategia de defensa frente a los cargos que enfrentaba por narcotráfico y lavado de dinero.