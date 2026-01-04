La reunión de la CELAC por Venezuela terminó sin consenso

La reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) para tratar sobre el ataque estadounidense a Venezuela terminó este domingo sin consenso tras la disidencia de un bloque de diez países que integra Argentina. En el encuentro que fue virtual y pedido por Colombia quien detenta la presidencia pro témpore, el canciller venezolano Yván Gil le pidió a los 33 países que "den un paso al frente" ante la agresión de Estados Unidos.

"Los países de la CELAC deben dar un paso al frente, porque callar ante esta agresión equivale a avalarlo", pidió Gil al intervenir en la cumbre extraordinaria del organismo. "La CELAC no puede titubear. No puede dividirse entre condenas tibias y silencios cómplices", remató el jefe de la diplomacia venezolana, que también exigió por la liberación "inmediata e incondicional" de Maduro y Cilia Flores.

Más allá de que el encuentro tuvo el respaldo, además de Petro, del brasileño Luiz Inacio Lula Da Silva y de la mexicana Claudia Scheinbaum, no hubo un comunicado conjunto. Por un lado, los presidentes de Argentina, Javier Milei; Ecuador, Daniel Noboa; y El Salvador, Nayib Bukele, celebraron la caída de Maduro, a quien tacharon de "narcoterrorista", en línea con el vocabulario usado por el Gobierno estadounidense de Donald Trump.

Del otro lado, en las filas de la izquierda, los líderes de Brasil; Chile, Gabriel Boric; Colombia; y México condenaron la acción. En su intervención, el canciller de Cuba Bruno Rodríguez denunció la "vil y delictiva agresión" de Estados Unidos contra instalaciones civiles y militares en Caracas. "Violan flagrantemente la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional y la soberanía e integridad territorial del pueblo venezolano”,denunció el canciller cubano.

El canciller de Cuba Bruno Rodríguez

Noticia en desarrollo