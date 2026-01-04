Incertidumbre por el precio del petróleo tras la crisis en Venezuela

La operación militar de Estados Unidos que culminó con el secuestro de Nicolás Maduro en Venezuela no solo ha sacudido el tablero político, sino que pone en el centro de la escena a la mayor reserva probada de petróleo del mundo.

El país caribeño posee aproximadamente una quinta parte de las reservas globales, un volumen que, según expertos internacionales, será determinante para la estabilización económica del país y el suministro de crudo pesado en la región.

Qué puede pasar con el precio del petróleo tras el secuestro de Maduro

A pesar de la magnitud del evento, especialistas como Phil Flynn de Price Futures Group, citado por CNN, señalan que el impacto inmediato en los precios de la gasolina podría ser limitado.

Actualmente, Venezuela produce cerca de 1,1 millones de barriles diarios, apenas el 0,8% de la producción global, una cifra drásticamente inferior a los 3,5 millones que bombeaba antes del gobierno de Maduro.

Esta baja incidencia real en el mercado actual, sumada a un escenario de exceso de oferta global previsto para 2026, actuaría como un amortiguador ante un posible shock de precios.

El mercado de futuros de crudo abrirá este domingo a las 20:00 (hora local), y se espera que la reunión de la OPEP —también programada para mañana— defina si el cartel intervendrá para estabilizar las cotizaciones.

Trump dice que las petroleras de EEUU quieren invertir en Venezuela

Mientras tanto, las refinerías estadounidenses, diseñadas específicamente para procesar el crudo pesado venezolano, observan con expectativa la posibilidad de un cambio de rumbo político que permita el regreso de las inversiones internacionales para reconstruir una industria que, tras décadas de desinversión, opera a un tercio de su capacidad.

En este sentido, Donald Trump dijo el sábado que las petroleras estadounidenses están ‍dispuestas a invertir fuerte para ⁠restaurar la producción en Venezuela.

"Vamos a hacer que nuestras muy grandes compañías petroleras estadounidenses, las más grandes de cualquier parte del mundo, entren, gasten miles de millones de dólares, arreglen la maltrecha infraestructura, la infraestructura petrolera, y empiecen a ganar dinero para el país", dijo ‌Trump el sábado.

Aunque Chevron es la única gran ⁠petrolera estadounidense que opera actualmente en ⁠Venezuela, Exxon Mobil y ConocoPhillips, entre otras, tienen una larga historia en el país.

Los planes de Trump para que las grandes petroleras estadounidenses entren en Venezuela y hagan "fluir el petróleo" se verán obstaculizados por la falta de infraestructura, que requerirá muchos años y fuertes inversiones, señalan analistas.

"Todavía hay muchas preguntas que ‍deben responderse sobre el estado de la industria petrolera venezolana, pero está claro que se necesitarán decenas de miles de millones de dólares para cambiar la situación de esa industria", dijo Peter McNally, de Third Bridge, y agregó que podría tomar al menos una ​década que las grandes petroleras occidentales se comprometan con el país.