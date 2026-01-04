EN VIVO
Ataque de EE.UU a Venezuela

“No es democracia es petróleo”: Cristina repudió el ataque de Trump a Venezuela

La ex presidenta advirtió que la acción de Trump en Venezuela no busca democracia ni combatir el narcotráfico, sino apropiarse de la mayor reserva mundial de petróleo.

04 de enero, 2026 | 12.06

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner repudió el ataque de Estados Unidos a Venezuela. “Se puede estar a favor, en contra o no importarte el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, pero nadie puede negar que el pasado sábado por la madrugada la administración Trump en EEUU volvió a cruzar un límite que muchos pensábamos que no volvería a ocurrir”, señaló la ex presidenta, aludiendo a la reciente operación militar impulsada desde Washington.  

La dirigente enfatizó que detrás de la acción norteamericana no se encuentra la defensa de valores democráticos ni la lucha contra el narcotráfico, sino intereses económicos estratégicos. “Resulta insoslayable señalar que el objetivo perseguido y declarado públicamente por el gobierno de Donald Trump, al llevar adelante lo que denominó pomposamente como ‘Operación Resolución Absoluta’, no es ‘restablecer un gobierno democrático en la República de Venezuela’, ni ‘la lucha contra el narcotráfico’, sino apoderarse de la mayor reserva a nivel global de petróleo convencional… A cara descubierta”, remarcó.

Nota en desarrollo.

Trending
Pepe Mujica
Conmoción en el fútbol uruguayo con el adiós de los clubes al Pepe Mujica: "Sentido pésame"
Las más vistas