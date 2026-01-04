“No es democracia es petróleo”: Cristina repudió el ataque de Trump a Venezuela

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner repudió el ataque de Estados Unidos a Venezuela. “Se puede estar a favor, en contra o no importarte el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, pero nadie puede negar que el pasado sábado por la madrugada la administración Trump en EEUU volvió a cruzar un límite que muchos pensábamos que no volvería a ocurrir”, señaló la ex presidenta, aludiendo a la reciente operación militar impulsada desde Washington.

La dirigente enfatizó que detrás de la acción norteamericana no se encuentra la defensa de valores democráticos ni la lucha contra el narcotráfico, sino intereses económicos estratégicos. “Resulta insoslayable señalar que el objetivo perseguido y declarado públicamente por el gobierno de Donald Trump, al llevar adelante lo que denominó pomposamente como ‘Operación Resolución Absoluta’, no es ‘restablecer un gobierno democrático en la República de Venezuela’, ni ‘la lucha contra el narcotráfico’, sino apoderarse de la mayor reserva a nivel global de petróleo convencional… A cara descubierta”, remarcó.

Nota en desarrollo.