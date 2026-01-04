Alerta por calor: cómo sigue el clima en Santa Fe y Rosario hoy, domingo 4 de enero de 2026

El calor no da tregua en la región central del país y este domingo vuelve a poner en jaque a Santa Fe y Rosario. Con máximas que superan ampliamente los 30 grados y un cielo mayormente despejado, el arranque del año confirma una tendencia que ya se repite en los últimos veranos: jornadas cada vez más largas y sofocantes.

De acuerdo al pronóstico difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), no se esperan precipitaciones durante el domingo, lo que refuerza la sensación térmica elevada y mantiene activa la advertencia por calor, especialmente para niños, personas mayores y quienes trabajan al aire libre.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe este domingo

En la capital provincial, el domingo 4 de enero se presenta con una temperatura máxima de 35° y una mínima de 18°. El pronóstico indica cielo parcialmente nublado, sin probabilidades de lluvia durante toda la jornada.

Las horas más críticas se concentrarán entre el mediodía y la tarde, cuando el termómetro alcanzará su pico y la exposición prolongada al sol puede resultar riesgosa. Si bien el viento estará presente de forma leve, no alcanzará para mitigar el calor acumulado.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario este domingo

La ciudad de la bandera no se queda atrás. Para este domingo se prevé una máxima de 34° y una mínima de 19°, con condiciones similares: cielo parcialmente nublado y 0% de probabilidades de precipitaciones.

La ciudad atraviesa una seguidilla de días calurosos que, según especialistas del SMN, responden a patrones climáticos cada vez más extremos en la región pampeana. La combinación de altas temperaturas diurnas y noches cálidas dificulta el descanso y eleva el consumo energético.

Pronóstico extendido: ¿qué se espera para el inicio de la semana?

El pronóstico extendido anticipa que el calor continuará el lunes 5 de enero, con máximas cercanas a los 32° tanto en Santa Fe como en Rosario. Recién hacia mediados de semana podrían aparecer leves descensos térmicos, aunque sin señales claras de lluvias significativas.

Las recomendaciones de SMN para el calor del domingo