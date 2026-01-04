Verano 2026 en Formosa: el Gobierno lanzará nuevas propuestas recreativas para toda la ciudadanía

El Gobierno de Formosa pondrá en marcha el próximo lunes 5 de enero una nueva edición de la colonia de vacaciones, junto con la escuela de natación y las clases de aquagym, propuestas abiertas y gratuitas que se desarrollarán en el Complejo Paraíso de los Niños y el Parque Acuático 17 de Octubre. La iniciativa se enmarca en la política provincial de promoción del bienestar social, el derecho al juego y el acceso igualitario a actividades recreativas durante la temporada de verano 2026.

En diálogo con Agenfor, la directora de Parque Infantil, Guadalupe Robles, brindó detalles sobre el inicio de las actividades y destacó que “como todos los años, el Gobierno provincial sigue apostando a esta propuesta de verano”. En ese sentido, expresó que el equipo de trabajo “está muy contento y preparado para iniciar” una nueva temporada con una amplia oferta destinada a niños, adolescentes y adultos.

Robles recordó además que desde el sábado 27 de diciembre se encuentra habilitada la modalidad de “pileta libre” en el Parque Acuático, una iniciativa impulsada por el Ministerio Secretaría General del Poder Ejecutivo de Formosa, que permite a las familias acceder de manera gratuita a uno de los principales espacios recreativos de la ciudad.

En cuanto a la colonia de vacaciones, informó que estará destinada a niños y niñas de 6 a 12 años. En el Complejo Paraíso de los Niños, las actividades se desarrollarán de lunes a viernes, en dos turnos: por la mañana, de 7.30 a 11.30, y por la tarde, de 15 a 17.30 horas. En tanto, en el Parque Acuático “17 de Octubre” la colonia funcionará de martes a viernes, en el horario de 7.30 a 11.30 horas.

Actividades para todos

Las clases de aquagym también comenzarán el lunes 5 de enero y estarán dirigidas a personas mayores de 18 años. Para participar, se requerirá presentar DNI y certificado de aptitud física. Las clases se dictarán de martes a viernes, de 20 a 21 horas, mientras que en el Complejo Paraíso de los Niños se realizarán de lunes a viernes, en el mismo horario.

Por su parte, la escuela de natación iniciará en la misma fecha y contará con horarios diferenciados según la edad. En el Parque Acuático, las clases serán de martes a viernes: de 8 a 9 horas para adultos; de 9 a 10 horas para niños de 6 a 12 años; y de 10 a 11 horas para adolescentes de 13 a 17 años. En el Complejo Paraíso de los Niños, las clases de natación para niños de 6 a 12 años se dictarán de lunes a viernes, de 18.30 a 19.30 horas.

Robles remarcó que las inscripciones se realizan de manera online a través de las páginas oficiales del Ministerio Secretaría General del Poder Ejecutivo en Facebook e Instagram, o ingresando al sitio https://www.formosa.gob.ar/inscripcionesdeverano. En el caso de la colonia de vacaciones, además, se organizará un cronograma por barrios, mediante el cual dirigentes barriales convocarán a los niños en puntos de encuentro y se encargará su traslado hasta los predios.

Finalmente, anticipó que durante el verano “seguramente se sumarán otras actividades de carácter cultural y deportivo”, en articulación con distintos organismos provinciales, ampliando así la propuesta recreativa para toda la comunidad este verano.